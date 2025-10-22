Stray Kids、新作『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』ティザータイムテーブル公開！充実のコンテンツを予告

Stray Kidsが、新アルバム『DO IT』のティザータイムテーブルを公開した。

【写真】思わずため息…リノ、“完璧スーツ姿”

Stray Kidsは、11月21日に新作『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。リリースに先立ち、10月21日午後、公式SNSを通じてティザースケジュールをまとめたタイムテーブルを公開し、カムバックへのカウントダウンをスタートさせた。

招待状のようにデザインされた今回のタイムテーブルには、多彩なティザーコンテンツの予定が詰まっており、STAY（ファンダム名）の期待を高めている。25日のリノの誕生日を皮切りに、26日から11月4日まで計7回にわたってイメージティザーを公開。さらに、11月8日、11日、12日、19日にはビデオティザーが順次公開される予定だ。

（画像＝JYPエンターテインメント）

11月14日・16日・18日には、ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』、そして『Do It(Remixes)』のMVティザーが公開され、11月21日午後2時にアルバム全曲と『DO IT』のMVが正式に公開される。

リリース後もコンテンツの展開は続く。11月24日午後2時にはリミックスアルバムとミュージックビデオが、27日には『DIVINE』のMVが公開され、ファンにさらなる楽しみを届ける。

Stray Kidsは、約3カ月ぶりの超高速カムバックで、『DO IT』と『DIVINE』をダブルタイトルとして掲げた。ダブルタイトルアルバムらしく、これまで以上に多彩なティザーコンテンツが準備されており、リミックスアルバムの発売スケジュールまで事前に発表されるなど、期待が高まっている。

また、Stray Kidsは米ビルボードでK-POPの新たな記録を更新し続けている。メインアルバムチャート「Billboard 200」で70年の歴史を塗り替えた4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』が、「World Digital Song Sales」チャートに7週連続でランクイン。今年発売されたK-POP楽曲の中で最長期間ランクインという快挙を達成し、その勢いを証明した。

（記事提供＝OSEN）