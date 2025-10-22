14,000円が398円に！？子どもがスーパーで見つけた品に8千いいね「わたしでもねだる」「大容量パック作って」【ママリ】

子どものおねだりに完敗の母

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、そら(@Chitose1021)さんの投稿です。

ある日、そらさんは子どもと一緒にスーパーへ。すると突然、子どもの声が響きます。「おかあさん！！」子どもが手にしていたものは…？

ⒸChitose1021

スーパーで「おかあさん！！（ママ呼びじゃない時はねだられる時）14000円払わないと飲めないものがさんきゅっぱで！！」って買わされた

勝てない

手にしていたのは、なんと「機内で好評のあの味わいを」と書かれたビーフコンソメ(8袋入り)。子どもは、「14000円払わないと飲めないものがさんきゅっぱで！！」と興奮気味。お母さんは完全に息子さんの言葉の勢いに負けちゃいました。機内のスープが家で手軽に飲めるって言われたら、もうこれは買うしかないですよね。



この投稿には「美味しいもんねーwわたしでもねだるよきっと」「美味しいよねぇ～。大容量パック作ってほしい位だわ。すぐ無くなっちゃう。」といったリプライがついていました。思いがけずちいさな幸せが舞い込んできた投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）