今日22日、東海地方は冷たい雨が降り、急に寒さが増しています。明日23日は日差しと暖かさが戻り、秋らしい過ごしやすい陽気となるでしょう。日ごとの寒暖差、一日の中での寒暖差が大きいため、服装選びや体調管理に気をつけてお過ごしください。

今朝(22日)は急に寒く 日中もあまり気温上がらず

今朝(22日)は、冷たい空気が流れ込んでいる影響で、東海地方の多くのアメダス地点で、今シーズン最も気温が下がりました。午前9時までの最低気温は、名古屋市(千種区)で12.6℃、岐阜市で14.5℃、高山市で8.2℃、津市で13.1℃、静岡市(駿河区)で14.2℃でした。これまで気温が高かったため、急に寒く感じられた方も多いと思いますが、これで平年並みくらいの気温です。日中もあまり気温が上がらず、最高気温は名古屋で16℃、岐阜で17℃、津で14℃、静岡で15℃の予想です。11月中旬〜下旬並みの肌寒さとなりそうです。

今日22日 雨はいつまで?

今日22日、前線が本州の南の海上に停滞しています。夜にかけて、前線に伴う雨雲がかかるため、東海地方は断続的に雨が降るでしょう。太平洋側の地域は本降りの雨となる時間もありますが、雨量はそれほど多くない見込みです。冷たい雨が続くため、体を冷やさないよう暖かくしてお過ごしください。

明日23日は天気回復 24日(金)も秋晴れ

明日23日は、前線の影響で、太平洋側の地域では、朝まで曇りや雨となるでしょう。前線の活動は次第に弱まるため、日中は晴れ間が戻る見込みです。沿岸部では雲がとれにくいですが、午後遅い時間には晴れてくるでしょう。最高気温は20℃を超える所が多く、今日22日より大幅に気温が上がり、日差しの暖かさが感じられそうです。



24日(金)は、本州付近は高気圧に覆われるため、明日23日よりも晴れる時間が長く、各地で秋晴れとなる見込みです。過ごしやすい陽気が続くでしょう。



ただ、晴天は長く続かず、今週末は再び曇りや雨となるため、この晴れ間を有効にお使いください。

寒暖差大 服装選びや体調管理に注意を

この先、最高気温は20℃を超える日が多く、晴れる日は日差しの暖かさが感じられそうです。一方、最低気温は、今朝(22日)と同じくらいまで下がる日が多くなりそうです。この先、朝晩は冷える日が増えるため、上着は欠かせなくなりそうです。服装選びや体調管理に気をつけてお過ごしください。