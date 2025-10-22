0ºÐ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡ª²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹2025¡×ºë¶Ì¸ø±é¤òÅ°Äì¥ê¥Ý¡¼¥È
Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹ 2025¡Á¤¦¤¿¤Ã¤Æ¢ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¡ª¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Á¡×¡£
10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¡ÖÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡×¤Çºë¶Ì¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡ª
º£Ç¯¤Î¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤´¾·ÂÔ¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×¤ä¡Ö¤Ò¡¼¤¿¤ó¤ß¡¼¤¿¤ó¡×¡¢º£Ç¯¤Î±Ç²è¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤Ñ¤ë¤Æ¤£¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÆ£°æÍ³°Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É
²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹¡Á¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÃÖ¤¾ì¡£¼øÆý¼¼¤ä¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢³«±é¤òÂÔ¤Ä´Ö¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¡¼¥ëÆâ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£"µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ"¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤Û¤Ã¤³¤ê¢ö
Ëë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡×¤È¡Ö¤Ñ¤ë¤Æ¤£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»Ñ¤¬¡ª »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¿À¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ç¤¹¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¡ª ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à60Ê¬
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¤Ñ¤ë¤Æ¤£¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ñ¤ë¤Æ¤£¡×¤¬²ÚÎï¤ÊDJ¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¡£
2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤×¤·¤å¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎOP±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢µÒÀÊ¤Ç´°àú¤ËÍÙ¤ë¤ªÍ§Ã£¤â¢ö
¡Ö¥¬¥Ã¥¿¥´¥´¥Ã¥È¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÉ¨¤Î¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡ª ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥§¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡ª ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç³Ú¤·¤µ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×
ÁÐ»Ò¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Ò¡¼¤¿¤ó¤ß¡¼¤¿¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡ª
¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¤Ë¤å¤¦¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¡£¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ò³¤¤Ë¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£
º£¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¥µ¥ó¥Ð¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµû¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤Ë¡¢Âç¿Í¤â»×¤ï¤ºÊ¹¤Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Á¤ç¤³¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¤Ç¤Ï²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤³¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¡ª ²ñ¾ìÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¼¡¡¹ÅÐ¾ì¡£
²Î»ì¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤ä¼êÇï»Ò¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï»£±ÆOK¥¿¥¤¥à¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î½Ð±é¼Ô¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
Ìó60Ê¬¤Î¾å±é»þ´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤¯ÀäÌ¯¤ÊÄ¹¤µ¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È³Ú¤·¤¤¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¡£¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤á¤Î¾ÈÌÀ¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡É½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¡£
¼¡²ó¸ø±é¤Ï1·î17Æü(ÅÚ)¤Î¡ÖNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¸ø±é¡£»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤ÎÌÀÆü¤«¤é¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
Ç¯ÌÀ¤±4¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Àè¹ÔÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¸ø¼°Instagram¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹ 2025 ¡Á¤¦¤¿¤Ã¤Æ¢ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¡ª¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Á¡Û
Âçºå ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì ¡Ê¢¨½ªÎ»¡Ë
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) 11:00¸ø±é¡¿14:00¸ø±é
ºë¶Ì ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê¢¨½ªÎ»¡Ë
2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë) 13:00¸ø±é¡¿16:00¸ø±é
°¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) 11:00¸ø±é¡¿14:00¸ø±é
Ê¡²¬ Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î22Æü(Æü) 11:00¸ø±é¡¿14:00¸ø±é
ËÌ³¤Æ» »¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) 11:00¸ø±é¡¿14:00¸ø±é
Åìµþ Kanadevia Hall¡Êµì¡§TOKYO DOME CITY HALL¡Ë
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ) ¢¨¸ø±é»þ´ÖÄ´À°Ãæ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
3600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸/¤ß¤ä¤¶¤ï¤¢¤µ¤ß)