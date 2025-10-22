料理研究家でタレントの園山真希絵が、結婚したことをＳＮＳで改めて報告した。

２２日に自身のインスタグラムを更新し「御礼とご報告」と題して投稿。「別居婚（入籍）してから１年半が経ってましたが、お祝いメッセージを下さった皆様方、本当にありがとうございます」と祝福に感謝した。

４７歳の園山真希絵は今月１４日に放送されたフジテレビ系「昭和平成の名場面５０連発！あの人ビフォーアフター」で、作詞・作曲家・ミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩとの結婚を発表。２０２４年３月１５日に結婚していたと明かした。このタイミングでの公表については「『なぜ今になって発表したの？』という質問に答えると、先日ＯＡになった番組スタッフさんや週刊誌記者さんから取材を受けた際、『結婚願望なさそうですが、今も１人暮らしですか？ パートナーさんいますか？』と聞かれたので、『１人暮らしですが、結婚しました』と答えて、公になったという流れです」と経緯を説明。

続けて「その後、『なぜ隠してたんですか？』と聞かれたので、『隠してたというより、誰からも聞かれなかったので笑、自分から言ってなかったのと、ＳＮＳで発表すると、“あんた達誰？”と書かれて、“そうだよね〜笑”になるのも恥ずかしいじゃないですか笑』と伝えました。他にも諸々事情があってですが、長くなるので割愛します」とつづった。

ネットニュースにもなり「Ｙａｈｏｏ！ニュースなどを見た方々からは、『祝福コメントより悪口コメントがはるかに多いよ〜笑』と、わざわざ画像付きで教えてくれたり笑、『結婚ありがとう！笑』と送ってくれる方もいますが笑、長年の誹謗（ぼう）中傷に慣れすぎて麻痺してます。最近は、悪口書く人達のストレス発散＆心身のバランスを取る役割になってるかもしれないと思うようになりました笑」と誹ぼう中傷にチクリ。「ただ、そんな意地悪達のおかげで、私の仕事（執筆活動や、店舗＆商品開発といった様々なモノづくりとか、教育関係・地方創生）を向上させるヒントにも繋がってます」という。

そして「相変わらず仕事が趣味で、期待以上の結果をあげることやプレッシャーが大好きな私ですが、これからも『起こること全て自分』だと理解して、美味しい料理を作って食べながら、世界中を飛び回って、上質な縁結びとお節介を続けていこうと思ってますので、今後とも宜しくお願い致します」とフォロワーにメッセージを寄せた。