孫正義との自動運転ドライブ【豊島晋作の経済ニュースアカデミー】：「テレ東BIZ」編集長PICK UP
「テレ東BIZ」で直近に配信した動画の中から、小林史憲編集長がピックアップしたオススメ番組をご紹介します！
孫正義との自動運転ドライブ【豊島晋作の経済ニュースアカデミー】
ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が最新の自動運転車両でドライブし、そこにWBSの豊島キャスターが同乗取材した貴重なリポートです。車両にはソフトバンクグループが出資したイギリスのスタートアップ「ウェイブ」が開発した技術が登載されています。ウェイブの最大の特徴は地図データや高価なセンサーなどには依存せず、カメラとAIによって自動運転を可能にしているということ。驚いたのは、市販の車に15万円ほどの機器を追加するだけで、自動運転車両に生まれ変わるということです。東京都内の狭い道を走り抜ける、自動運転ドライブをお楽しみください。
“攻めのIR”で投資家の心を掴む！企業と株主のWIN-WINの関係とは【放送版/円卓コンフィデンシャル】
企業の決算資料などに出てくる「IR」という言葉、何の略語かご存じでしょうか？ 答えは「Investor Relations」。株主や投資家に対して、投資判断に必要な企業情報を提供する活動を意味します。自分の会社にIRの部署があっても、日々どんな仕事をしているかを知らない人も多いかもしれません。
今回は企業のIR担当が集結！個人株主の増加でより重要となっている、IR戦略の裏側に迫ります。
動画視聴はこちら
【動き出す万博“次の一手”】想定外の商機や社会実装に企業が挑戦！【小川知美の経済掘りおこし】
4月から6カ月にわたって開かれてきた大阪・関西万博が閉幕しました。当初は「気持ち悪い」と酷評されていたミャクミャクも、開幕後は人気が急上昇。懸念されていた運営費の収支も最大280億円の黒字を見込むということで、関わった人たちの尽力には頭が下がります。
さて、万博は幕を閉じても、そこで披露された最新技術はこれから社会で活用されていきます。私たちの生活やビジネスにどんな変化をもたらすのか？ 経済部・小川知美記者による解説です。
動画視聴はこちら
「万博後に残る“もの”」について解説した前編も合わせてご覧ください。
前編はこちら
中国の“台湾統一”への情念・・・頼総統が表明した「台湾の盾」構築とは？【池畑修平の国際ニュースCORE】
国際ニュースをマニアックに解説する、今月スタートした新番組の第2弾です。
今回は台湾が“建国記念日”と位置付ける「双十節」の式典に登壇した頼清徳総統の演説のポイントを深掘り。今後の中台関係を分析しながら、中国が軍事侵攻を辞さない強硬な態度を取り続ける理由も解き明かします。
動画視聴はこちら
「2027年に軍事侵攻」という説を考察する後編も合わせてご覧ください。
後編はこちら
＼テレ東BIZへのご意見や編集長への質問を大募集／
テレ東BIZ編集長 小林 史憲
1998年入社。「ガイアの夜明け」と「カンブリア宮殿」を長年に渡り担当。
2008〜2013年、北京支局特派員。2024年4月から現職。趣味はキャンプ。BBQインストラクター中級。「ほめる達人」検定3級。テレ東BIZで「シリーズ激動の中国」配信中。著書に「テレビに映る中国の97％は嘘である」（講談社＋α新書）、「騒乱、混乱、波乱！ありえない中国」（集英社新書）。