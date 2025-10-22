JRºä½Ð±ØÆî¸ý¤Î»ÔÍÃÏ¤òÇäµÑ¤·¥Û¥Æ¥ë·úÀß¤Ø¡¡Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤Ë°¦É²¤Î»ö¶È¼Ô¡¡¹áÀî
Äó°Æ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¡ÊÄó¶¡¡§ºä½Ð»Ô¡Ë
¡¡¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ï¡¢JRºä½Ð±ØÆî¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î»ÔÍÃÏÌó1653㎡¤òÇäµÑ¤·¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¡Ö¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸øÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°¦É²¤äÆÁÅç¤Ç¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤¿¤¤¤è¤¦ÇÀ±à¡×¡Ê°¦É²¸©À¾Í½»Ô¡Ë¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢10·î2Æü¤Î¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ç»ö¶È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¤¤è¤¦ÇÀ±à¤«¤é¤Î¹ØÆþÄó°Æ²Á³Ê¤Ï1²¯1110Ëü±ß¤Ç¡¢·×²è¤Ç¤Ï8³¬·ú¤Æ¡¢144¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î¾å½Ü¤Ë²¾·ÀÌó¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤ËËÜ·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤Ç¤ÏÇäµÑ¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºä½Ð»Ô¤Ïºä½Ð±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¤ÎËÌ¸ý¤Ë¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤ò2028Ç¯ÅÙ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£