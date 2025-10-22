長島の南隍城島海域に設置された養殖用ケージ。（煙台＝新華社配信）

【新華社済南10月22日】中国山東省煙台市は230の島々があり、中でも最大の群島である長山列島（長島）は、陸地面積が59平方キロ、人口は4万1千人に上る。島々は豊かな自然に恵まれ、昔から「海上の仙山（仙人の住む山）」と呼ばれてきた。

長島はここ数年、「国際ゼロカーボン島」の建設を推進し、世界の島しょ都市が気候変動に対応するための知恵と解決策を提供している。

長島の南隍城島海域の養殖用ケージで養殖されたサーモン。（煙台＝新華社配信）

渡り鳥の移動ルートを確保するため、地元政府は島内の風力発電設備80基を全て撤去。島全域でごみの分別や汚水の無害化処理、クリーンエネルギーによる暖房の導入を実現した。生態環境が改善したことで、地元に生息しているゴマフアザラシの個体数は約200頭から400頭余りに増加した。長山列島を構成する大黒山島は、国内で初めて二酸化炭素（CO2）換算で2千トンを超える炭素吸収量を達成した「カーボンネガティブ島」となっている。

島々をより良く保護するため、長島はカーボンシンク（炭素吸収源）の現状、カーボンシンクの増加、クリーンエネルギー転換、汚染物・二酸化炭素の排出削減、ゼロカーボン観光、炭素取引、グリーンファイナンス（環境金融）、国際協力の八つの分野に焦点を当て科学的な研究を進めている。

長島の汚水処理施設。（８月２７日撮影、煙台＝新華社記者／邵琨）

交通手段については、長島の都市バスと観光バスの「新エネルギー化」により、年間で化石燃料の使用量を500トン削減、二酸化炭素1300トン、二酸化硫黄（SO2）5トン、窒素酸化物（NOx）4.3トンの排出を削減した。

冬季の暖房は、密閉型空気熱源ヒートタワーと空気熱源ヒートポンプの技術を採用し、石炭から電気への転換を図るクリーンエネルギー暖房プロジェクトを推進、市街地全域でのクリーンエネルギー暖房の普及を実現した。

長島ごみ分別総合処理拠点の制御センター。（８月２７日撮影、煙台＝新華社記者／邵琨）

長島は今後、グリーン（環境に配慮した）産業を積極的に発展させ、ゼロカーボン漁業技術の応用や観光による炭素排出量とカーボンフットプリントの算定などの措置を通じて、グリーン産業体系の構築を目指す。新エネルギーへの転換を強力に推進し、マルチエネルギー相互補完型のクリーンエネルギー体系を構築することで、最終エネルギー消費におけるクリーンエネルギーへの置き換えを推進していく。新エネルギーを動力源とした車両や船舶を普及させ、島全域に自動運転を導入し、2027年までに非化石燃料の消費割合を52％に引き上げ、35年までに陸上交通の新エネルギー車の割合を90％以上にする計画となっている。（記者/邵琨）

長島のスマートごみ分別設備。（８月２７日撮影、煙台＝新華社記者／邵琨）