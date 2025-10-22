見逃せない春と秋の二大イベント

さる10月17〜19日の3日間、東京ビッグサイトの南3、4ホールにて『第63回全日本模型ホビーショー』が開催されました（17日は業者招待日&プレスデイ）。これは毎年5月に開催される『静岡ホビーショー』と共に、模型ファンにとっては見逃せない春と秋の二大イベントです。

【画像】気になる製品と今時のトレンドは？百花繚乱『第63回全日本模型ホビーショー』 全20枚

主催は1963年（昭和38年）に設立された日本プラモデル工業協同組合で、今回で第63回と長い歴史を誇ります。今回はそんなイベント会場からクルマのモデルを中心に、気になる製品と今時のトレンドをご紹介していきましょう。



10月17〜19日の3日間、東京ビッグサイトで『第63回全日本模型ホビーショー』が開催。 長尾循

タミヤ：世界の度肝を抜いた出世作を再販

まずは静岡を代表する模型メーカーにして世界にその名を轟かせる『タミヤ』から。

静岡のいち木製模型メーカーから、現在の世界的なプラモデル/模型メーカーへと育て上げた田宮俊作会長の訃報は世界中の模型ファンにとって大きな衝撃であり悲しみでありましたが、そのタミヤ・ブースには1/12ビッグスケールシリーズのホンダF1 RA273のリニューアル再販モデルが展示されました。



タミヤから再販された、1/12ビッグスケールシリーズ『ホンダF1 RA273』。 長尾循

新作の1/24ホンダ・プレリュードや、再販が待たれていたスカイライン2000GTターボ（R30）の4ドアセダンなども大きな話題ながら、やはりここは俊作会長の偉業を偲びつつ、1967年に初版がリリースされ翌年のニュールンベルクトイフェアで世界のクルマ好きの度肝を抜いたタミヤの出世作、RA273の再販に注目してみました。

ハセガワ：2代目ソアラとローレルが登場

『自分にとっての懐かしいクルマ、思い出のクルマ』が世代によって異なるのはむしろ当然ですが、昨今の旧車市場的には、いまや20世紀末のクルマがりっぱなクラシックカーというご時世。史上最強のクラシックスポーツカーはもはやフェラーリ250GTOでもシェルビー・コブラでもなく、R32日産スカイラインGT-Rらしいです……。

というわけで、そんな実車の流れは当然模型の世界にも波及しています。静岡のプラモデルメーカーとして有名な『ハセガワ』からリリースされたのは2代目トヨタ・ソアラと2代目日産ローレルのハードトップ。確かに若い世代にとっては、おじいちゃんやお父さんが乗っていた少年時代の思い出の1台、というわけでありましょう。



ハセガワからリリースされた2代目トヨタ・ソアラ。 長尾循

模型ファンの世代交代が順調に進んでいるということであれば、それはそれで目出たきことかと。まぁ、個人的にはソアラやローレルよりもトヨタ1600GTのフルディテールモデルが欲しいところです。

アオシマ：塗装&接着剤不要『楽プラ』最新作

ずっと途切れることなく工作趣味を続けているファンならまだしも、「久しぶりにプラモデルでも作ってみようかな」と思い立ったリターン組やビギナーにとってハードルとなるのは、やはり塗装と接着。そこでビギナー&リターンモデラー向けに、両方とも不要のプラモデルとして開発されたのがアオシマの『楽プラ・スナップキット』です。

その内容は塗装&接着剤不要、少なめのパーツ点数なのにとてもリアル、という欲張ったもの。一部のコアな模型工作ファンの中には『お手軽すぎ？』なんて意見もあるやなしや。しかし市場の需要は間違いなくあったようで、アオシマ・ブースでは1/32、1/24というふたつのラインで多数の楽プラの新作が発表されました。



塗装&接着剤不要、少なめのパーツ点数が特徴のアオシマ『楽プラ・スナップキット』。 長尾循

楽プラは新旧国産車や最新のランボルギーニといった人気車種に加え、はたらくクルマや欧州産クラシックカーにもそのラインナップを拡大中で、フォルクスワーゲンの23窓バスやフェラーリ512BB（こちらはまだ文字予告のみ）なども近日リリース予定。今や同社の基幹シリーズとして、おじさん世代のファンもロックオンする展開を見せています。

トミーテック：衝撃の『ダットサン・ベビィ』

こちらはトミーテックのブースで見つけた衝撃の新製品、『トミカリミテッド・ヴィンテージ』の新作『こども自動車ダットサン・ベビィ』。よほどコアな日産マニアでもなければ知らないであろう、大昔の遊園地の乗り物です。

1965年に開園した神奈川県の『こどもの国』に対し、日産が100台納品したという小さな子供用自動車で、199cc単気筒、変速不要のトルコン車となります。今回はこどもの国開園60周年を記念して実現したトミカリミテッド・ヴィンテージとのコラボレーション企画とのことです。



トミーテックはブースに『こども自動車ダットサン・ベビィ』の実車を展示。 長尾循

しかし、現存する貴重な実車とともにこのようなクルマの1/64ミニカーを堂々と市販化までこぎつけるとは、さすが自他共に認めるイカれたクルマオタク集団（注：最大限の褒め言葉です）、トミカリミテッド・ヴィンテージ開発スタッフ。まさに天下無双の企画力であります。

ちなみにこのトミカリミテッド・ヴィンテージを展開しているのが、ホビー系アイテムに特化した商材を担う『タカラトミー』傘下の『トミーテック』。もともとの、お馴染み『トミカ』と『トミカリミテッド』を展開しているのがタカラトミー本体という役割分担となっています。BMWとアルピナみたいな関係？ ちょっと違いますかね。

モデルカーの世界は『頭文字D祭り』

峠の走り屋たちのバトルと成長を描いた青春群像劇として今なお人気を誇る漫画『頭文字D』。週刊青年漫画誌『ヤングマガジン』で1995年から2013年までの長期にわたって連載され、今年は連載開始から30年の節目となります。そこで多くのメーカーから主人公の愛車86トレノやライバルの劇中車がミニカーやプラモデルでリリースされ、モデルカーの世界はちょっとした『頭文字D祭り』の様相です。

また、近年の自動車趣味の大きなムーブメントとしてすっかりお馴染みとなった感もある日本発の改造車文化。モデルカーの世界でも、このムーブメントはすっかり定着した感があります。それらはもはや『クルマとしての機能を無視した竹やりデッパの違法改造車』などではなく、主に東南アジア圏のクルマ好きが憧れる『クールなカスタムカー』としての地位を確立した様で。今回の会場でも、それらをモチーフとした新製品が多数見られました。



モデルカーの世界はちょっとした『頭文字D祭り』の様相。 長尾循

もろちんカタログそのままのオリジナル状態を再現した通常のミニカー、新旧のモータースポーツシーンを彩ったレーシングマシンやラリーカーといったモデルも今まで同様スタンダードな新作も数多く発表、展示され、各メーカー、それぞれが得意とする分野で幅広いファン層のニーズに応えています。

というわけで今回もまた百花繚乱、大変興味深い秋のホビーショー会場からのレポートでありました。