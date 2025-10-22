ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 黄金色に染まるコトカケヤナギ 中国・敦煌市 黄金色に染まるコトカケヤナギ 中国・敦煌市 黄金色に染まるコトカケヤナギ 中国・敦煌市 2025年10月22日 12時4分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌10月22日】中国甘粛省敦煌市では、コトカケヤナギ林が黄金色に染まり、秋の絶景を描き出している。見頃を迎えた林には、多くの観光客が訪れ、写真撮影を楽しんでいる。１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区でコトカケヤナギを観賞する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林で記念撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区で色づいたコトカケヤナギ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区で色づいたコトカケヤナギ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区でコトカケヤナギをバックに写真撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区でコトカケヤナギを撮影する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区で色づいたコトカケヤナギ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区で色づいたコトカケヤナギ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？