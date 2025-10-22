辻希美、息子が喜んだ手作り“キャラ弁”を披露「コアが好きなトゥントゥントゥンサフールのお弁当にしてみました」 8月に第5子を出産
5児の母でタレントの辻希美（38）が21日、自身のブログを更新。三男・幸空さん（こあ・6）の遠足に向けて“キャラ弁”を手作りしたことを報告し、完成写真を公開した。
【写真】「コアが好きなトゥントゥントゥンサフールのお弁当にしてみました」辻希美の手作り“キャラ弁”
「今日はコアの遠足でお弁当だったのでコアが好きなトゥントゥントゥンサフールのお弁当にしてみました」と話し、キャラクターをモチーフにしたソーセージのお弁当写真をアップ。「全然似てないけど笑 朝コアに見せたら喜んでくれたので良かったです」と幸空さんの反応をうれしそうに明かした。
遠足の行き先は自宅近くの公園だったといい自身も現地へ。「ちょこっと見に行って来たら楽しそうにどんぐり拾ってた」といい、「可愛かったなぁ」と母としての温かい気持ちをつづった。
辻は2007年6月にタレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）が誕生した。
