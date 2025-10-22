イ・ビョンホン、1歳長女と妻・イ・ミンジョンの親子2ショットに世界中から反響「とてもきれい…」
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）の“100日祝いショット”を公開した。
【写真】「2人ともかわいい」イ・ビョンホンの妻イ・ミンジョン＆長女の2ショット
「100日のとき」と書き出し、白いドレスをまとった幼い長女を抱く親子2ショットをアップ。テーブルには「100」と大きなロウソクとリボンがデコレーションされたケーキが置かれている。
続けて「時間が早い…健康でかわいく育って 赤ちゃんうさぎ」と、1歳になった長女の成長に寂しさを吐露していた。
この投稿に世界中のファンから「幸せそうでなによりです」「Awww so beautiful」「ミンジョンさん…とてもきれい…」「2人ともかわいい」などのコメントが寄せられている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男（10）が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
