山本舞香、夫・マイファスHiroの優しさを明かす 交際初期エピソードにスタジオ沸く
俳優の山本舞香が、21日放送のABEMA恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第6話にスタジオMCとして出演し、夫でロックバンド・MY FIRST STORYのHiroとの“付き合いたてエピソード”を明かした。
【写真】「しっかり支えあってるお二人素敵です」Hiroが投稿した“ラブラブ”手つなぎショット
この日の放送では、女性メンバーが希望する男性とのデートを行う展開に。番組中、YouTuberのいぶきが「前髪がある人が好き」という女性の好みに合わせてイメチェンする姿が紹介され、スタジオでは「自分の好みに合わせてくれる男性は好きか？」というテーマでトークが展開された。
その中で山本は「付き合いたての頃、前髪を下ろしている人が好きって言ったら、ライブでもずっと下ろしてくれていた」と、Hiroとの交際初期のエピソードを告白。夫婦の仲の良さが垣間見えるエピソードでスタジオを沸かせた。
番組『ラブキャッチャージャパン2』は、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で男女10人が共同生活を送りながら人間の本性をあぶり出す恋愛リアリティーショー。参加者たちは“愛”か“金”か、自らの選択を隠したまま駆け引きを繰り広げる。今シーズンでは、前回を上回る賞金1000万円が懸けられ、石垣島を舞台にドラマのような恋愛模様が展開している。
第6話では、起業家のためくにが「最も正体を知りたい人」に選ばれ、衝撃の正体が明かされる場面も。また、“マネーキャッチャー”として参加しているえみりが経営者のまさおに猛アプローチし、恋の駆け引きがさらにヒートアップ。「昼ドラ！？」と山本がツッコミを入れるなど、スタジオでも笑いが絶えない展開となった。
