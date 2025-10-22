丁寧な暮らしをテレビやSNSで公表している芸能人が多くいます。「キッチンの整理整頓がしっかりできてそうな芸能人」に関するアンケートで、キッチンの整理整頓がしっかりできていそうな芸能人として、1位は速水もこみちさん、2位はタモリさんが挙げられました。



【写真】キッチンの整理整頓がしっかりできてそうな芸能人は？

この調査は2025年8月、全国の男女1000人を対象として、河口家具製作所と株式会社NEXERが共同で行ったものです。



【1位：速水もこみち（107票）】

・料理が得意なので整理もきちんとしていそうだから。（30代・女性）

・料理番組のイメージ。（30代・女性）

・次に使う事を前提に整理されていそうでした。（40代・女性）

・綺麗好きな感じがするから。（50代・男性）

・料理上手は整頓も上手だから。（60代・男性）



【2位：タモリ（74票）】

・料理もするし綺麗にしている印象。（30代・男性）

・料理好きなのでキッチンも綺麗そうだから。（30代・男性）

・無駄なことが嫌いそうだから。（40代・女性）

・少しでもいつもと違う位置にあったら気になり過ぎてしまうくらいに神経質にきれいにしてそうです。（40代・男性）

・目をつぶっていてもどこの何があるのか分りそうだから。（60代・女性）



【3位：平野レミ（62票）】

・料理のプロだから。（20代・女性）

・本職のような安心感があるから。（30代・男性）

・料理研究家なので、さすがにキチンとしていそうだから。（50代・女性）

・料理は大雑把に作るが、料理人としてキッチンの整理整頓はしっかりやっていそう。（60代・男性）

・口も動くから手も動かしていそう。（60代・女性）



【4位：北川景子（54票）】

・綺麗好きな印象なため。（30代・男性）

・すべてを完璧にこなしていそうだから。（40代・男性）

・きっちりしてそうだから。（50代・女性）

・キッチンが汚いはずがない。（60代・男性）



【5位：杏（36票）】

・きっちりしてるイメージだから。（30代・女性）

・器具にもこだわりがあり、配置にもこだわっていそうだから。（30代・男性）

・子育てと仕事を完璧にこなしていると想像させる雰囲気があるので。（50代・男性）

・動画で見てても綺麗にしてる。（60代・男性）



【同率6位：アンミカ（35票）】

・いろいろな面でセンスがいい人なので、キッチンの管理もうまくやれていると思う。（30代・女性）

・風水を気にするぐらいだから、整理整頓できていそう。（40代・女性）

・苦労しながらここまで有名人になった方、色々なことにきちんとしていると思う。（60代・男性）



【同率6位：GACKT（35票）】

・いらないものとかをもっていなさそう。ミニマリスト。（40代・女性）

・きちんとしてないとイライラしそう。（50代・女性）

・そもそも物が少なそう。（50代・女性）



【8位：ギャル曽根（34票）】

・以前コストコで購入した商品を小分け保存している番組を見て、手際が良くなるキッチンの配置だと感じたため。（30代・女性）

・食べることを仕事にしてるから。（40代・女性）

・料理がうまいし、なんでも手際よくできそうなので。（50代・女性）



【同率9位：今田耕司（33票）】

・リモコンの位置とか少しでもズレてたら気にするタイプな気がするから、ほかもきっちりしてそう。（30代・女性）

・ハウスキーピングを専門家に頼んでいそうだから。（40代・女性）



【同率10位：木村拓哉（31票）】

・料理得意そうで、清潔感あるし、よくTVで料理しながら洗い物してる映像もあったので。（40代・男性）

・お料理の手際を見ても、キッチンが綺麗に整然と保たれている感じがするから。（50代・女性）



【出典】

株式会社NEXERと河口家具製作所による調査