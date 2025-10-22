赤ちゃんが、パパの手のひらの上で気持ちよさそうに眠る様子を撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、生後2カ月の女の子ごんちゃん。安心しきったように眠るごんちゃんの表情に「あーー愛おしすぎます♡」「破壊力やばすぎる！！」と反響が寄せられています。



【動画】生後2カ月赤ちゃん、パパの手のひらでスヤスヤ…

大きなパパの手を抱き枕のようにして眠る小さなごんちゃん。パパの手のひらにすっぽりと収まる赤ちゃんならではのサイズ感が、なんとも可愛らしく映ります。



最近は、パパの手のひらの上で寝ることがお気に入りだというごんちゃん。パパの手が安心するのか、手に顔をくっつけてぐっすりと眠っています。開いたままの口と、落ちてしまいそうなふっくらした頬がまさに癒しの表情……！



ごんちゃんは深い寝息でたまに肩を少しあげ、熟睡していることがよく分かります。「安心するのかな…」とテロップを添えるママ。「可愛い寝方で、パパはメロメロw」と、続けます。



すると突然身体をビクッとさせて、ごんちゃんがモゾモゾと動き出しました。添えたままのパパの手に頬をこすりつけ、少し伸びをしながらまたパパの手の上に収まるごんちゃん。片方のお手手でパパの手に触れ、安心した様子でまた眠りにつくごんちゃんの姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠oosanchi）に話を聞きました。ごんちゃんはもうすぐ2歳になります。



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「まさか、ここまで反響があるとは思ってもみませんでした。でも、多くの人に可愛いと言ってもらえて、素直にとても嬉しいです！」



ーーパパの手のひらで寝るごんちゃんを見ていたときの、パパのお気持ちは？



「手を外したら起きちゃう！という思いが、強かった気がします。手を置くとよく寝てくれたので、仕事の疲れを癒してもらいながら横でうたた寝をしていました」



ーー子育てで大切にしていることを教えてください。



「のびのびとやりたいことをやらせてあげることや、飽きるまでやらせてあげることで、最後まで自分で遊ぶ力がつくといいなと思って見守っています」



パパとの信頼関係が感じられる、微笑ましい姿に800件を超えるコメントが寄せられました。



「可愛すぎて、これは赤の他人の私もメロメロになります♡」

「こんなちぃちゃくても、可愛いオーラが…爆発していて♡視聴された方みんなを、幸せにしてますね！」

「可愛いですね〜！我が家の5歳男子も、未だに私の手をホッペに当てて寝ますよ（笑）」

「いやあああーー！かわいすぎる！！こんな小さいのに手の温もりをわかってる！！なんて可愛い…涙出る」

「ただただ元気に育ってね。これから楽しいことがたくさん待ってるからね…そんな言葉を送りたくなります」



Instagram（＠oosanchi）やYouTubeチャンネル『おーさんち』では、パパとママの愛情をたっぷり受けて、元気いっぱいに成長する可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）