飽きのこないシンプルなウェアが一番使える！ 「ニューバランス ゴルフ」のシャツ&パンツが秋ゴルフにぴったり
普段着でもゴルフウェアでも、飽きのこないシンプルなデザインこそ時代に左右されない。ニューバランス ゴルフの新作〈ロングスリーブ カラーシャツ〉と〈ソフトシェル ワイドリラックスパンツ〉は、クラシカルさの漂うデザインながらモダンなカッティングやフォルム、そして機能的なディテールを盛り込んでいる。
【写真】使いやすくて合わせやすい白シャツや黒パンツもアリ！
スイングコーチの関浩太郎は「このニューバランスのポロシャツとパンツは定番のように長く使えるデザインながら、さりげなく個性的なアクセントを持たせています。ややゆとりのあるシルエットも今っぽくてスタイリッシュですね」とまずはデザイン面を評価する。スタイルに取り入れやすいブラックやホワイト、ベージュのカラーに、秋らしいエンジのポロが新鮮なエッセンスを加えてくれる。また遊び心のあるサークルロゴも特徴だ。「個人的にはエンジのポロにベージュのパンツの組み合わせが好み。普段着られるデザインながら、ストレッチ性もしっかりしていてアスリートゴルファーでも問題ありません。デザイン性と機能性をちょうど良い具合に融合しています」（関）どのカラーを選んでも着回しが自由自在に楽しめるのもこの新作ポロ＆パンツの醍醐味。これ見よがしではない、エレガントでスポーティな装いが簡単にできてしまうのが楽でうれしい。■関 浩太郎せき・こうたろう／1974年生まれ、茨城県出身。米国で学んだ最新スイングレッスンを始め、クラブフィッティング、チューンナップに至るまでオールマイティにこなす。「SEKI GOLF CLUB目黒」主宰。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング10位は今年注目度が爆上がりしたツアールーキー】を掲載中
