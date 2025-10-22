西田尚美、愛車の高級SUVとの2ショット添え別れを報告「こんな大きな車運転してるの？カッコいい」「とてもお似合いでしたよ」
俳優の西田尚美（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショット写真を披露し、別れを報告するとともに感謝の言葉をつづった。
【写真】「こんな大きな車運転してるの？カッコいい」西田尚美＆6年乗った愛車の2ショット
西田が乗っていた車は、イギリスの自動車メーカー・LAND ROVER（ランドローバー）が製造する高級SUV『DISCOVERY（ディスカバリー）』。投稿では、車に寄り添ったり、車内から顔を出して笑みを見せたりと名残惜しむような写真を添え「6年間乗った大好きな車。ありがとうディスカバリー」と記した。
フォロワーからは「なおみさんこんな大きな車運転してるの？カッコいい」「女性が乗ってるとかっこいいですね」「とてもお似合いでしたよ」「黒いディスコ、カッコいい つぎは何にいくのかな」「次の車楽しみですね」など、温かいメッセージが寄せられている。
