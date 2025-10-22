hitomi、30周年オンラインライブで初披露 持田香織＆伴都美子が歌詞を“リライト”!?
歌手のhitomiが、CDデビュー30周年を記念して11月3日に開催する無料オンラインライブ『hitomi 30th Anniversary Online Live / Re:CONNECT』の詳細を発表した。
【画像】秘蔵ショットを公開！hitomiのデビュー前の宣材写真
ライブは、都内スタジオで事前収録された6人編成（ギター×2、キーボード、ベース、パーカッション、ドラム）のバンドセットによるパフォーマンスを、エイベックスの公式YouTubeチャンネルにて午後8時よりプレミア公開する形式で実施。hitomi本人もチャットに参加し、リアルタイムでファンと交流する。
今回の公演では、特別企画として2人のアーティストとのコラボレーションが行われる。hitomiの公式インスタグラムで公開されたセットリスト画像には、持田香織（Every Little Thing）と伴都美子（Do As Infinity）が、hitomiの過去楽曲の歌詞をリライト（Re-write）したことが明かされており、それらの楽曲がこの公演で初披露される予定だ。なお、2人がそれぞれどの楽曲を手がけたかは、公演当日まで明かされていない。
このコラボレーションは、hitomi自身の直接オファーによって実現したもので、同じ時代を駆け抜けたアーティストたちが、30周年という節目に再び交わる貴重な機会となる。なお、ライブは「1103（ヒトミ）」の日にちなんで開催される。
