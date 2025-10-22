「軽くてタフな機能美」「アクティブに見えて上品」街に馴染むミリタリーミックスアイテム12選
アウトドアやワークスタイルの流行を背景に、今年は“街でも着られるミリタリーファッション”が人気を集めている。MA-1やカーゴパンツなどの定番アイテムが、シルエットや素材感をアップデートしてタウンユースに進化。アウターから小物まで、男女問わず使える機能的なアイテムが揃う今、普段のコーデに“ちょうどいい無骨さ”を取り入れよう。
【写真】無骨さと軽やかさのバランスが絶妙。1枚で旬をつくる万能ボンバージャケット
■【KEFITEVD】ボンバージャケット
王道のMA-1デザインに現代的なシルエットを落とし込んだボンバージャケット。程よく厚みのある生地で、防風性と軽快さを両立している。シンプルな無地デザインは着回し力が高く、Tシャツやパーカーなどインナー次第で幅広く使える。裾と袖口のリブが全体を引き締め、コンパクトな印象に。季節の変わり目にちょうどいい万能アウターだ。
・軽くて動きやすく、デイリーにもアウトドアにも使える
・無駄のないシルエットで男女問わず着こなしやすい
・MA-1定番のミリタリー感を上品にアップデート
■【RAMEMO】フライトジャケット エムエーワン
撥水性のあるナイロン素材を採用したフライトジャケット。軽量で動きやすく、多少の雨風にも強い。裏地のオレンジがアクセントになり、羽織るだけでコーデが映える。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、デイリー使いから旅行まで万能に活躍。
・撥水＆防風仕様でアウトドアにも対応
・裏地の差し色がさりげないポイントに
・軽量で長時間着ても疲れにくい
■【foveitaa】カーゴパンツ コーデュロイ ロングパンツ
柔らかなコーデュロイ素材のカーゴパンツ。秋冬らしい温かみのある生地感で、ワークテイストながら上品な印象を与える。ゆるめのシルエットでリラックス感があり、ウエストゴム仕様で快適なはき心地。トップスをコンパクトにまとめると、バランスよくまとまる。
・コーデュロイ素材で季節感を演出
・ゆったりめのシルエットで快適
・実用的なポケット付きで便利
■【U.S Air Force】ユーエスエアフォース Tシャツ
U.S. Air Forceのロゴが映える王道のミリタリーTシャツ。シンプルながら存在感があり、1枚でコーデの主役になる。コットン素材で肌触りがよく、ジャケットのインナーとしても重宝。ストリート感を出したいときにもぴったりだ。
・王道ミリタリーロゴで存在感あり
・コットン素材で着心地快適
・インナーにも単体にも使いやすい
■【ジーンズバグ】U.S. ARMY プリント長袖Tシャツ
大胆なU.S. ARMYロゴが目を引くロンT。ややゆとりのあるサイズ感で、1枚でもサマになる。程よい厚みのある生地でロングシーズン着られるのも魅力。MA-1やカーゴパンツなど、ミリタリーアイテムとの相性も抜群だ。
・ロゴが映えるシンプルデザイン
・程よい厚みで着まわしやすい
・ミリタリースタイルのベースに最適
■【ワイルドシングス】サコッシュ キーフック付 ポケット付
軽くて丈夫なナイロン素材を使用したサコッシュ。スマホや財布など、必要なものだけをスマートに持ち運べる。キーフックやポケットも備わり、機能面も申し分なし。ミリタリーテイストのデザインで、コーデにさりげないアクセントを加えられる。
・軽量でコンパクト、持ち歩きやすい
・収納しやすいポケット＆キーフック付き
・シンプルで使い勝手の良いデザイン
■【KIRIRU】帆布 バックパック
厚手の帆布を使用した丈夫なバックパック。A4サイズがすっぽり入る大容量で、通勤・通学・アウトドアにも活躍。無骨なデザインながらシンプルで、どんなスタイルにもなじむ。収納ポケットが多く、整理整頓もしやすい。
・耐久性のある帆布素材で長持ち
・大容量で収納力抜群
・男女兼用で使いやすいデザイン
■【ShuMing】ロングスカート バルーン
ふんわりとしたバルーンシルエットが特徴のロングスカート。無骨なアウターやブーツと合わせることで、女性らしさとミリタリーのバランスを取れる。軽やかで動きやすく、アウトドアから街歩きまで対応。
・程よいボリュームで体型カバーにも◎
・カジュアルにもきれいめにも合う
・ミリタリー×フェミニンの好バランス
■【Aletta domani】モッズコート ファー付き ロングコート
裏ボア仕様で暖かく、防寒性に優れたモッズコート。ファー付きフードが華やかさを添え、カジュアルながら上品に着こなせる。真冬でも頼れる1枚で、パンツにもスカートにも相性がいい。
・裏ボアでしっかり防寒
・ファー付きで上品さをプラス
・幅広いスタイルにマッチ
■【8(eight)】コンバットブーツ
厚底ソールでスタイルアップを叶えるコンバットブーツ。タフな見た目に反して軽量で歩きやすい。程よいツヤ感でハードになりすぎず、スカートやワンピースにも好相性。雨の日やアウトドアにも活躍する。
・厚底で脚長効果◎
・防水性があり天候を選ばない
・男女問わず使いやすいデザイン
■【HEAT VOICE】タクティカルブーツ
軽量かつ頑丈なタクティカルブーツ。グリップ力の高いソールで安定感があり、長時間歩いても疲れにくい。通気性にも優れており、アウトドアにも街歩きにもぴったり。無骨さと快適さを両立した万能モデルだ。
・軽くてタフ、歩行時も安定感抜群
・通気性が良く蒸れにくい
・シンプルで街でも浮かないデザイン
■【ナイガイ】メッシュハット
通気性抜群のメッシュハット。登山やキャンプはもちろん、街中でも自然に馴染むミリタリーデザイン。軽量で持ち運びしやすく、紫外線対策にも◎。アウトドア感をさりげなく取り入れたい人におすすめ。
・通気性の良いメッシュ素材
・軽量で持ち運びやすい
・UV対策にも使える機能派アイテム
■【Czlyxo】防寒手袋 防寒グローブ
3Mシンサレートを使用した高保温グローブ。軽量で動かしやすく、スマホ操作にも対応している。タフな見た目と実用性を兼ね備え、冬のアウトドアや通勤にも最適。
・3Mシンサレートで高い保温性
・スマホ操作可能で便利
・ミリタリー感のあるデザイン
MA-1やモッズコートなどの定番から、バッグ・ブーツ・小物まで、“街映えミリタリー”はアイテム次第で無限に楽しめる。重たくなりがちなミリタリースタイルも、素材やカラーを選べば軽やかに。アウトドアにも通勤にも馴染む“ちょうどいい無骨さ”で、秋冬コーデを格上げしよう。
