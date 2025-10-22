¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢ºÊ¤È¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÉÌÀ¤«¤·Æü¾ï¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö´é¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤´É×ÉØ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¤È²á¤´¤¹Æü¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×ºÊ¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¦¤É¤ó²°¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤
¡¡¥æ¥«¥¤¤Ï2009Ç¯2·î¤ËÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£10Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡¦¿·ºÚ¤µ¤ó¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡¿15¡Ë¡¢11Ç¯11·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íê²»¤µ¤ó¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦¾¢²»¤µ¤ó¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¤È¤â¤Ë13¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºÚ¤µ¤ó¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á4Ç¯Á°¤«¤éÊÌµïÃæ¡£5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Ë½»¤àºÊ¤¬¡Ö20Ç¯¥í¡¼¥ó¡£Âçºå¤ËÃæ¸Å¤Î²ÈÇã¤Ã¤¿¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö²¶¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óºÊ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºÊ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÊ¤¬Âçºå¤«¤éÌá¤ë¡£Ä«¡¢²ÈÃæ¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÁû¤¬¤·¤¤¡£ºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ø¡×¤ÈºÊ¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¡¡¢²¶¤ÎºÊ¡Ä¡£¤¢¤¡¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¹¤°»ö·ï¤À¤è¡×¤È¡ÈÀöÂõÊª¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬Âçºå¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡ÖºÊ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÎ©¤Á´ó¤ë¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¤¤Ä¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤È¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Å¹Á°¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¡¢¡Ö±ºÏÂ±Ø¤Þ¤ÇºÊ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Î¸å¤ÎÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´é¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤´É×ÉØ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×ºÊ¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¦¤É¤ó²°¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤
¡¡¥æ¥«¥¤¤Ï2009Ç¯2·î¤ËÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£10Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡¦¿·ºÚ¤µ¤ó¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡¿15¡Ë¡¢11Ç¯11·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íê²»¤µ¤ó¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦¾¢²»¤µ¤ó¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¤È¤â¤Ë13¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºÚ¤µ¤ó¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á4Ç¯Á°¤«¤éÊÌµïÃæ¡£5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Ë½»¤àºÊ¤¬¡Ö20Ç¯¥í¡¼¥ó¡£Âçºå¤ËÃæ¸Å¤Î²ÈÇã¤Ã¤¿¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÊ¤¬Âçºå¤«¤éÌá¤ë¡£Ä«¡¢²ÈÃæ¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÁû¤¬¤·¤¤¡£ºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ø¡×¤ÈºÊ¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¡¡¢²¶¤ÎºÊ¡Ä¡£¤¢¤¡¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¹¤°»ö·ï¤À¤è¡×¤È¡ÈÀöÂõÊª¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬Âçºå¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡ÖºÊ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÎ©¤Á´ó¤ë¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¤¤Ä¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤È¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Å¹Á°¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¡¢¡Ö±ºÏÂ±Ø¤Þ¤ÇºÊ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Î¸å¤ÎÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´é¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤´É×ÉØ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£