ＡＫＢ４８の徳永羚海（１９）と永野芹佳（２４）が２１日、東京・千代田区の都道府県会館で開催された「鳥取ハロウィン楽しみ大使」就任発表会に出席した。

徳永と永野は仮装姿で登場。鳥取県内を巡って観光スポットや地元グルメを体験する模様を「ＡＫＢ４８のとっとり女子旅」として、公式ＹｏｕＴｕｂｅなどで動画配信し、鳥取県のＰＲに尽力したことで同大使に選ばれた。鳥取県出身の徳永は「東京にいながらまずはファンの皆さんに鳥取を広めていきたい」と意気込み、大阪府出身の永野は「鳥取の魅力をお伝えできるようにしたい」と語った。

鳥取県は、鳥取砂丘や水木しげるロード、中華コスプレの燕趙園など、広くて安全な写真映えする“仮装の聖地”が多くあることから、県内外から多くの人にハロウィンを楽しんでもらう地域となることを目指している。「トリック オアトットリート」を合言葉に昨年度から「とっとりハロウィン聖地化プロジェクト」を始動した。

さらにサプライズでは徳永は「とっとりふるさと大使」にも就任することが発表された。異例となる同日に２つの大使就任で「本当に聞いていなくて驚いている。とっとりふるさと大使になりたい気持ちがあって夢だった。任命いただけて光栄です。これからも鳥取を愛していきます」と力を込めた。