「急に止まらないで」前のバイクが急停止…慌てて止まるも後続車が「ほぼノーブレーキ」で追突　車は納車1年経たず　東京・北区

東京・北区の交差点で15日、バイクの急停止をきっかけに軽自動車が前方の車へ追突する事故が発生した。防犯カメラには、青信号が黄色に変わる瞬間にバイクが急停止し、慌ててブレーキを踏んだ前方車両に、後続の軽自動車が勢いよく突っ込む様子が映っていた。

前のバイクが急停止…後続車が勢いよく突っ込む

東京・北区の交差点で15日午後6時半頃、カメラが捉えたのは追突事故の瞬間だ。

ぶつかった衝撃で、辺りに部品が散乱した。車ごと交差点に押し出されてしまった。

撮影者の車が交差点に進入すると、信号の色が青から黄色に変わる。すると、前にいたバイクが急停止した。

慌ててブレーキを踏んだところ、後ろを走っていた軽自動車が勢いよく突っ込んできた。

「急に止まらないでほしい」被害者は首や腰に痛み残る

前方のバイクは一旦交差点内で停止するが、追突事故の直後、赤信号の中そのまま直進していった。

撮影者によると、事故にあった車は納車から1年も経っていなかったという。

事故にあった男性は「追突した車に乗っていた人からは『ほぼノーブレーキでした』と謝罪がありました。バイクにぶつからなくて良かったですが、急に止まらないでほしいです」と話している。

警視庁は物損事故として処理した。

生活に支障はないものの、撮影者の首や腰には今も痛みがあるという。

（「イット！」10月21日放送より）