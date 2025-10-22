¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤Î¥è¥ß¥È¥ Âè105²ó Íò¤äPerfume¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¡¦Àï¸å80Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï
11·î¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ê¡¢º£Ç¯¤â»Ä¤ê2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£º£Ç¯¤â¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(NHK)¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤Ç¡Ö¹ÈÇò °½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤Î»Ê²ñ·èÄê¡×(10·î14Æü)¡¢¡Ö¹ÈÇò¤ËSTARTO½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤ÇÄ´À°¡×(Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢10·î20ÆüÉÕ)¡¢¡Ö½÷ÀÀ¼Í¥3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈAiScReam ¹ÈÇòÆâÄê¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢Æ±ÆüÉÕ)¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
º£¸å¤â12·î31Æü¤Þ¤Ç½Ð¾ì²Î¼ê¤ä±é½Ð¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ï²¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë
¡û¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«
¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼þÊÕ¼èºà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò²¿ÅÙ¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¤µ¤é¤Ë²¼µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡¡¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿
º£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¡³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¡Àï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¡»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¡¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¡º£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¡ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¡ÖÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¡¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤¢¤¿¤ê¤«¡£º£Ç¯NHK¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤òÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊüÁ÷100Ç¯´ØÏ¢ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ï¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¡×¤ò·Ç¤²¤¿2018Ç¯¤ÎÂè69²ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢¥¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¾Î»¿¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Âç¸æ½ê¤ÎËÌÅç»°Ïº¤â´Þ¤á¡¢º£»×¤¨¤Ðº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤â¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ü¹Åç¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¼Ô¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ
¤â¤¦1¤ÄËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÀáÌÜ¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡£¤³¤Á¤é¤âNHK¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤âÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£´ñ¤·¤¯¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¹Åç½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ïÏ¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊ¡»³²í¼£¤ÈMISIA¤ÏÄ¹ºê½Ð¿È¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2¿Í¤¬¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï4¿ÍÊÂ¤ó¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë±é½Ð¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹Åç½Ð¿È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½Ð¾ì¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Perfume¡£9·î21Æü¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×(³èÆ°µÙ»ß)¤òÀë¸À¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ÈÇò¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤â¤Ë´ÔÎñ¤Î±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤¬º£Ç¯·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Ooochie Koochie(¥ª¡¼¥Á¡¼¥³¡¼¥Á¡½)¤â½Ð¾ì¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢6·î19Æü¤Ë¡ØNHK MUSIC SPECIAL ±üÅÄÌ±À¸¡ßµÈÀî¹¸»Ê¡Á¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¹Åç¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÎ¢ÉÕ¤±¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤â¹Åç½Ð¿È¡£9·î15Æü¤Ë¡ØNHK MUSIC SPECIAL ÌðÂô±ÊµÈ¡Ù¡¢8·î28Æü¤Ë¡ØTHE CoversSPECIAL ÌðÂô±ÊµÈ¥Ê¥¤¥È!¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢5·î22Æü¤Ë¤â¡ØMUSIC AWARDS JAPAN2025 Âè°ìÉô¡Ù¤Î¥È¥ê¤ÇÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤â¹Åç¤äÄ¹ºê½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÏSTARTO½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤³¤³2Ç¯¤Ï½Ð¾ì¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÉü³è¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Íè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¤Î½Ð¾ì¤ÏÃíÌÜÉ¬»ê¤À¡£
Íò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î11·î3Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡ØÀ¸ÇÛ¿®¤À¥èÍò²ñ 2025¡ÙÀ¸ÇÛ¿®¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£Perfume¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Öº£Ç¯¤òÆ¨¤¹¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÊüÁ÷¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê´ØÏ¢¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢8·î16Æü¤Ë¡ØNHK MUSIC SPECIAL Numberi ¡ÁÍ£°ìÌµÆó¤ÎÄ©Àï À¤³¦¤Ø¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Numberi¡¢5·î29Æü¤Ë¡ØSONGS ¹á¼è¿µ¸ã¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤Ë¤â¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥³¥ó¥Ó¤Î½Ð±é¤Ë¤â´üÂÔ
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎRADWIMPS¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡£6·î5Æü¤Ë¡ØNHK MUSIC SPECIAL ¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¤½¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢4·î¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ Best Performance on NHK¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤â¡¢¡È¹ÈÇò¤Ø¤ÎÉúÀþ¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Î³èÌö¡×¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡×¡ÖÈÖÁÈ¤Î´ë²è¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¤Î3ÅÀ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤À¤±¤Ë¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎB¡Çz¤é¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÂçÊª¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
NHK¤Ïº£Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡ØMUSIC AWARDS JAPAN2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Æ¤Ë¤âÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡ØMUSIC GIFT¡Ù¤ò¿·Àß¡£º£ËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖNHK¤Ï1Ç¯¼å¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤ÎÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼Â¤ò·ë¤Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÌ±Êü³Æ¶É¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖNHK¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÆÃ¤Ë11·î²¼½Ü¤«¤é¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÁ°Ìë¤Î12·î30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÌ±Êü³Æ¶É¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Áá¡¹¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡ÙÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤È¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¤¤¤¦¿Íµ¤´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÉ¬»ê¡£¤â¤Á¤í¤óÌ±ÊüÂ¾¶É¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÆÃÈÖ¤âÆ±ÍÍ¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¡ÖYouTube¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âºòÇ¯°Ê¾å¤ËÂç¤ß¤½¤«´ë²è¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿³ºº°÷¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¡¢21Æü¤«¤éÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂôÎ¼¡£¤³¤Î2¿Í¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÎNHK¡×¤È¤Î±ï¤â¿¼¤¤¤À¤±¤ËÌÜ¶Ì¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º²»³ÚÆÃÈÖ¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÎãÇ¯11·îÃæ½Ü¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÈ¯É½¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
