田村淳、9歳娘とのハグショット公開「嬉しそうな笑顔」「素敵な家族に感動」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いタレントの田村淳が10月21日、自身のInstagramを更新。娘とのハグショットを公開した。
【写真】51歳人気タレント「嬉しそうな笑顔」9歳娘と熱烈ハグ
田村は「9歳の誕生日 我が家の恒例行事になった走ってきた娘を抱き抱えるという謎行事」と記し、壁に飾られた9の形の大きなバルーンの前で娘を満面の笑みでハグしている様子を公開。「小さい頃は恐怖を感じなかったけれどここまで育つとスピードも重さも違うので怖い いつまでやってくれるかなぁ…」とコメントし、娘が田村に向けて走って抱きつくまでの躍動感溢れる写真も紹介した。
そして「誕生日に自発的にママへ産んでくれた感謝を伝えてくれるようになってパパはとても嬉しいです。我が家はママを中心に回っています。ママを笑顔に！が田村家のスローガンです。忘れないように」と娘たちへのメッセージも綴った。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族に感動」「ずっと受け止めてあげて」「奥さん思いで泣ける」「仲良し親子」「微笑ましい」「めちゃくちゃ嬉しそうな笑顔」などと反響が寄せられている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
