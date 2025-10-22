≠ME谷崎早耶「はじめてやってみた」前髪で印象チェンジ「艶っぽい」「大人っぽくて好き」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が10月20日、自身のInstagramを更新。前髪をチェンジしたヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】指原莉乃プロデュースアイドル「はじめてやってみた」印象チェンジ
谷崎は「前髪を変えてみた日の写真です」と、少し束感のある前髪を横に流した上品なヘアスタイルを公開し「はじめてやってみたよ！大人っぽい雰囲気になった」と報告した。秋らしいブラウンのチェックのセットアップを着用した全身ショットも投稿している。
この投稿にファンからは「大人っぽくて好き」「艶っぽい」「どんな前髪でも似合う」「お姉さまで素敵」「可愛すぎる」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷崎早耶「前髪を変えてみた」写真公開
◆谷崎早耶の投稿に反響
