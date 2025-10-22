研ナオコ、夫顔出しに「ダンディー」「優しそうな旦那様」の声 誕生日祝福ショット公開
【モデルプレス＝2025/10/22】研ナオコが10月20日、自身のInstagramを更新。夫で元俳優・芸能事務所代表の野口典夫氏の誕生日ショットを公開した。
【写真】72歳大御所タレント「優しそうな旦那様」夫顔出し
研は「本日、お父さんの誕生日」とコメントし「Happy Birthday とうちゃん」とメッセージの入った野口氏のバースデーケーキや、ろうそくを吹き消している野口氏の写真を公開。また「ケーキとタカミーの記念のワインでお祝いしました」と、THE ALFEEの高見沢俊彦監修のワインの写真も投稿している。
この投稿には「いつも仲良しで素敵」「いつ見てもダンディー」「優しそうな旦那様」「いい笑顔ですね」「おめでとうございます」「タカミーのワインだ」といったコメントが寄せられている。
研は1987年7月、野口氏と結婚。同年10月に第1子長男、1989年8月に第2子長女が誕生した。（modelpress編集部）
