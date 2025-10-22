薬がリスクになることも？降圧剤と脳梗塞の危険性の関係とは【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

降圧剤を毎日飲む人のリスク

降圧剤の薬を飲み続けることのリスクとして、私は脳梗塞の危険が高まると考えています。不整脈の人は脳梗塞になりやすい傾向がありますが、これは心臓内で血液を送る弁が痙攣することで血液が滞留し、塊（血栓）ができるから。

この塊が脳の血管を詰まらせることで脳梗塞が起きます。通常であれば心臓は血栓をつくらせないようポンプ作用を発揮し、流れを改善しようとします。

ところが降圧剤の中には心臓の働きを弱めることで血圧を下げる薬があります。この薬を飲んでいた場合、血液が滞留しても一時的に心臓を強く動かせないため、血栓ができてしまうと私は考えています。

また、本来なら血栓を察知した体は、心臓の圧を高めて血流をよくして血栓が詰まる前に懸命に流そうとします。しかし薬によって血管を拡張させていると、血流は弱くなってしまいます。その結果、降圧剤のせいで脳梗塞になっているのだとしたら、本末転倒ですよね。

特に重力に逆らって血液を届ければならない脳や目には、ダメージも甚大。高齢者に多い白内障や緑内障も、実は降圧剤が原因なのではないかと考えています。

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊