お部屋にネオ・ヴェネツィアの灯り…『ARIA』ステンドグラスの豊かな色彩煌めくルームランプ
様々なコラボファッションアイテムを提案する「SuperGroupies」より、『ARIA』とのコラボレーションルームランプが登場しました！
『ARIA』は天野こずえ先生による漫画作品、及びそれを原作とするアニメ・小説・ゲーム作品。 水の惑星「アクア」の「ネオ・ヴェネツィア」で水先案内人（ウンディーネ）を目指す少女、「水無灯里」を中心に、「藍華・S・グランチェスタ」、「アリス・キャロル」といった魅力的なキャラクターとの交流や成長、四季折々の日常を描きます。『ARIA』のシリーズ作である『AQUA』も同時収録したコミックス完全版も発刊されています。
今回『ARIA』コラボとして誕生したルームランプは、灯りをともすと豊かな色彩が広がる、ステンドグラス風のあしらい。
ひとつひとつ職人の手作業で仕上げられているため、二つとして同じものはありません！
灯里の手を取るアリシア、見守るアリア社長……3人のシルエットと浮かぶゴンドラが、暖かな光のなか浮かび上がる、特別なルームランプ。
プレート越しに揺れる光と影が、お部屋にネオ・ヴェネツィアのやさしい風景を届けます。
水面をゆく舟に、新しいはじまりと、優しく切ない想いをのせて。
「ありがとう、私の遙かなる蒼（アクアマリン）」
● 実物展示情報
○ アニメイト秋葉原店では、10/21（火）〜11/14（金）まで実際にサンプルをご覧いただけます。
※画像はサンプルになります。実際の商品とは一部異なる場合がございます。予めご了承ください。
商品情報
『ARIA』コラボレーション ルームランプ（全1種）
● 予約期間
2025年10月21日（火）16:00 〜 2025年11月17日（月）12:00まで
● お届け予定
○ 2026年4月中旬ごろ
● 小売価格
○ ルームランプ／5,500円（税込）
● 特集ページURL
https://www.super-groupies.com/title/251/
● 取扱先
○ SuperGroupies公式HP https://www.super-groupies.com/
○ アニメイト通販｜オンラインショップ https://www.animate-
onlineshop.jp/
○ アニメイト店舗（秋葉原店）
（C）天野こずえ/マッグガーデン
※天候や情勢などの影響により、お届け時期には変更の可能性がございます。最終お届け時期については特集ページをご確認ください。
