様々なコラボファッションアイテムを提案する「SuperGroupies」より、『ARIA』とのコラボレーションルームランプが登場しました！

『ARIA』は天野こずえ先生による漫画作品、及びそれを原作とするアニメ・小説・ゲーム作品。 水の惑星「アクア」の「ネオ・ヴェネツィア」で水先案内人（ウンディーネ）を目指す少女、「水無灯里」を中心に、「藍華・S・グランチェスタ」、「アリス・キャロル」といった魅力的なキャラクターとの交流や成長、四季折々の日常を描きます。『ARIA』のシリーズ作である『AQUA』も同時収録したコミックス完全版も発刊されています。

今回『ARIA』コラボとして誕生したルームランプは、灯りをともすと豊かな色彩が広がる、ステンドグラス風のあしらい。

ひとつひとつ職人の手作業で仕上げられているため、二つとして同じものはありません！

灯里の手を取るアリシア、見守るアリア社長……3人のシルエットと浮かぶゴンドラが、暖かな光のなか浮かび上がる、特別なルームランプ。

プレート越しに揺れる光と影が、お部屋にネオ・ヴェネツィアのやさしい風景を届けます。

水面をゆく舟に、新しいはじまりと、優しく切ない想いをのせて。

「ありがとう、私の遙かなる蒼（アクアマリン）」

● 実物展示情報

○ アニメイト秋葉原店では、10/21（火）〜11/14（金）まで実際にサンプルをご覧いただけます。

※画像はサンプルになります。実際の商品とは一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品情報

『ARIA』コラボレーション ルームランプ（全1種）

● 予約期間

2025年10月21日（火）16:00 〜 2025年11月17日（月）12:00まで

● お届け予定

○ 2026年4月中旬ごろ

● 小売価格

○ ルームランプ／5,500円（税込）

● 特集ページURL

https://www.super-groupies.com/title/251/

● 取扱先

○ SuperGroupies公式HP https://www.super-groupies.com/

○ アニメイト通販｜オンラインショップ https://www.animate-

onlineshop.jp/

○ アニメイト店舗（秋葉原店）

（C）天野こずえ/マッグガーデン

※天候や情勢などの影響により、お届け時期には変更の可能性がございます。最終お届け時期については特集ページをご確認ください。

