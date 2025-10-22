プロボクシングの三迫ジムは２２日、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者の昼田瑞希（２９）＝三迫＝が１１月２２日（日本時間２３日）に米カリフォルニア州ロングビーチで、６度目の防衛戦に臨むと発表した。４戦連続で米カリフォルニア州での防衛戦となる昼田は、米国では初のメインイベントで同級２位のグロリア・ガジャルド（３０）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。

昼田は主催する米興行会社「３６０プロモーションズ」を通じ「勝利へ向けてしっかり準備し、ファンに素晴らしい試合をお見せしたい。Ｎｏ ｐａｓａ ｎａｄａ！（スペイン語で「どうってことないよ」の意味）」などとコメントした。

昼田はアマチュアで２９勝（１３ＲＳＣ）１６敗の成績を残し、２１年１０月にプロデビュー。２２年１２月にプロ４戦目でＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座を獲得。今年に入って１月、５月、８月と米国で防衛を重ねてきた。５月の４度目の防衛戦では、日本女子としては初めて米国で最も権威のある専門誌「ザ・リング」の認定王座も獲得している。

戦績は昼田が９戦全勝（２ＫＯ）、ガジャルドが１６勝（７ＫＯ）３敗３分け。