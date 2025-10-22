日本最大級のコスプレイベント「acosta!（アコスタ）」が、11月22日（土）に「イオンモール日の出」（東京都西多摩郡）で行われる。関東のイオンモールでは初めての開催となる。

池袋を中心に全国42カ所で開催している、年間動員数30万人超を誇るコスプレイベント。コスプレイヤーとカメラマンが、撮影会や交流などを楽しめる企画となっている。

今回は施設の協力を得て、コスプレ姿のまま館内を回遊できるほか、ショッピングや飲食、アミューズメント施設を楽しめるという。ただし衣装のデザインや内容によっては、店舗の判断により入店できない場合もあるという。

屋上駐車場の一部を撮影エリアとして開放。開けた空や、屋上から眺める山並みを背景に撮影できるとしている。なお、店舗内での撮影は禁止としている。

フードコート

屋上

イベント名

acosta!@イオンモール日の出



開催日時

2025年11月22日（土）11時00分～19時00分

※撮影は18時00分まで



会場

イオンモール日の出

チケット料金

アーリー（受付け時間：11時00分～19時00分）

前売り2,680円、当日3,200円



通常（受付け時間：12時30分～19時00分）

前売り2,380円、当日2,900円



更衣室なし（受付け時間：11時30分～19時00分）

前売り2,380円、当日2,900円



中高生（12時30分～19時00分）

前売り1,180円、当日1,500円

※カメラ・一般のみ

※学生証の提示が必要