関東のイオンモールでコスプレイベント「acosta!」が初開催 撮影は屋上駐車場で
日本最大級のコスプレイベント「acosta!（アコスタ）」が、11月22日（土）に「イオンモール日の出」（東京都西多摩郡）で行われる。関東のイオンモールでは初めての開催となる。
池袋を中心に全国42カ所で開催している、年間動員数30万人超を誇るコスプレイベント。コスプレイヤーとカメラマンが、撮影会や交流などを楽しめる企画となっている。
今回は施設の協力を得て、コスプレ姿のまま館内を回遊できるほか、ショッピングや飲食、アミューズメント施設を楽しめるという。ただし衣装のデザインや内容によっては、店舗の判断により入店できない場合もあるという。
屋上駐車場の一部を撮影エリアとして開放。開けた空や、屋上から眺める山並みを背景に撮影できるとしている。なお、店舗内での撮影は禁止としている。
フードコート
屋上
イベント名
acosta!@イオンモール日の出
開催日時
2025年11月22日（土）11時00分～19時00分
※撮影は18時00分まで
会場
イオンモール日の出
チケット料金
アーリー（受付け時間：11時00分～19時00分）
前売り2,680円、当日3,200円
通常（受付け時間：12時30分～19時00分）
前売り2,380円、当日2,900円
更衣室なし（受付け時間：11時30分～19時00分）
前売り2,380円、当日2,900円
中高生（12時30分～19時00分）
前売り1,180円、当日1,500円
※カメラ・一般のみ
※学生証の提示が必要