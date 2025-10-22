LDH SCREAM・航生、体調不良で活動休止 再開は「医師の判断を踏まえ、本人と相談のうえ段階的に活動へ合流」
LDHが22日、公式サイトを更新。LDH SCREAMの航生（21）が、活動休止となることを発表した。
【写真】今年7月！メンバーが決定しNAOTOらと笑顔をみせたLDH SCREAM
「LDH SCREAM 航生に関するお知らせ」と題し、「いつもLDH SCREAMへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。この度、LDH SCREAMの航生が体調不良のため活動を一時休止し、治療と療養に専念することとなりました」と報告。「日頃より応援してくださっている皆さまには、突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後については「本人の体調回復を最優先に、スタッフ一同サポートしてまいります」とし、活動再開の時期は「体調が整い次第、医師の判断を踏まえ、本人と相談のうえ段階的に活動へ合流してまいります」と伝えた。
続けて「応援してくださる皆さま、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
LDH SCREAMは、LDH初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム。チームオーナーをEXILE HIRO、チームディレクターをEXILE NAOTOが務める。LDH D.LEAGUER AUDITION”から今年7月の最終審査を経て平均年齢17歳の新進気鋭の集団として誕生した。
航生は2004年8月30日生まれ、北海道出身。
