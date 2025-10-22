コットン西村の“衣装予報”に反響 「今日だけ師走」具体的コーデを紹介→「すみませんほんとでした」
お笑いコンビ・コットンの西村真二が22日朝、自身のXを更新し、「まだ家を出てない人へ」呼びかけを行った。
【画像】10・22いいなり冬に…コットン西村の“衣装予報”
西村は「衣装予報士」を自称。この日、午前6時台の投稿で「今日はずっと11〜12℃と『信じがたいですが1日限定で冬になる日』です。※今日だけ師走です」と予報。
「服は長袖シャツ＋薄手のカーディガン／Tシャツ＋スウェット＋トレンチコート／ナイロンパーカー／レザージャケットなどで大丈夫です。折りたたみ傘も必ず」と紹介し、「僕を信じてください」と呼びかけた。
西村の投稿に対して「すみませんほんとでした」「寒くて布団から出られなかったです」「まじコート着ても寒い」「信じます！」など、多数のコメントが寄せられている。
気象庁によると、22日の東京地方の天気は雨。最高気温は14度となっている。23日の朝の最低気温は10度の予報。
