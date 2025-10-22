◇NBA サンダー ― ロケッツ（2025年10月21日 オクラホマシティー）

NBAの2025〜26年シーズンが21日（日本時間22日）に開幕。昨季ファイナル覇者のサンダーはホームでロケッツにダブルオーバータイム（再延長）の末に125―124で勝ち、連覇へ向けて白星スタートを切った。

前半から追いかける展開となったサンダーは第4Q残り1分34秒、昨季得点王＆MVPのシェイ・ギルジャスアレクサンダーのジャンプシュートで102ー101と逆転。再びリードされた残り2.6秒にもギルジャスアレクサンダーが決めて104―104と追いつき、オーバータイム（延長）に持ち込んだ。

延長ではチェット・ホルムグレンの3点シュート（3P）で先手を取り、ギルジャスアレクサンダーもこの試合初の3Pを成功させた。しかし、残り8.8秒でロケッツのアルペラン・シェングンに同点となるダンクを叩き込まれ、115―115で再延長に突入。123―124で迎えた残り2.3秒でギルジャスアレクサンダーがフリースロー（FT）を2本沈めて振り切った。

サンダーはギルジャスアレクサンダーがチーム最多の35得点。ロケッツは3Pを5本決めたシェングンが両軍最多39得点と11リバウンド、今季トレードで加入したケビン・デュラントが23得点9リバウンドをマークしたが、最後にファウルでギルジャスアレクサンダーにFTを与えてしまった。

試合前には、サンダーの昨季NBA制覇を記念するチャンピオンリングの贈呈式が開かれた。リングは14金のホワイトゴールドとイエローゴールドでダイヤモンド、青とオレンジのサファイアで装飾。側面には選手の名前とダイヤモンドの背番号があしらわれている。リングのふたを開けると、中にもう1つリングが入っているのが特徴で、中には選手たちの手がチャンピオントロフィーを掲げるシーンが刻まれている。贈呈式で最後にコートに登場したギルジャスアレクサンダーは笑顔でリングを受け取り、うれしそうにNBA王者のあかしに見入っていた。