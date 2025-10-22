冷静でクリアな判断によるアガリは、周囲に点数以上のインパクトを与えた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合でEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、終盤に両面待ちからシャンポン待ちへと変化し、これが大成功。ファンから「すごいつもった」「素晴らしいあがり」と絶賛を受けた。

この日の試合は2時間26分という、8シーズン目を迎えたMリーグの中でも屈指のロングゲーム。各選手とも、集中力を保つだけでも大変な中、亜樹からは好プレーが飛び出した。南1局7本場、既に試合開始から1時間半が経過しようというところで、亜樹は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）から出た6筒をチー。2・5索の両面待ちでタンヤオのみのテンパイを入れた。

親番を継続するためにも必要なチーだったが、2索は既に河に2枚見え。自身でも1枚使っていた。5索は見えていなかったが、河を見ても周辺牌が多く切られている様子もなく、他選手が抱えている可能性も高そうなところだ。すると14巡目、六万を引いて暗刻にしたところで少考。2索に手をかけ、3・4索のシャンポン待ちへと移行した。

放送席では「ツモリ三暗刻！？」と予想外の選択から、タンヤオ・三暗刻の可能性も見た打牌に驚きの声があがると、これが大成功。2・5索待ちが山に2枚だったところ、3・4索待ちにして3枚にアップ。そして3巡後、3索をツモってタンヤオ・三暗刻の7800点（＋2100点）をアガると実況・松嶋桃（協会）が「すごいじゃない！これ。ミラクルツモリ三暗刻」と驚き、プレーヤー解説を務めていたU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）も「何、これ…」と絶句した。

試合後、亜樹は「残りツモ回数がそんなになくて、危険牌を掴む率がそんなに高くないかなと。2・5索が待ちとして弱いと体感で思った。4索は弱いけど、3索はいそうだなと」と語ると、ファンからは「すごいつもった！」「これはオリジナル」「素晴らしいあがり」「これはすげーわ」と驚いていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

