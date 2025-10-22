【Switch2】ポケモン同梱版がコストコオンラインに登場！再入荷に期待

アメリカ生まれの会員制スーパー「コストコ」のオンラインストアで、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）が買えるかもしれません。

2025年10月16日までに、同商品の販売ページが作成されました。22日現在、"在庫切れ状態"ですが、今後再入荷があるかもしれません。

販売価格は5万2800円

ポケモン同梱版は、「Nintendo Switch 2」本体と、ポケモンの新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」（ダウンロード版）がセットになった商品です。10月16日に発売されました。

コストコでの販売価格は5万2800円です。メーカー希望小売価格は5万3980円なので、少し安く購入できます。

コストコのオンラインストアを利用するには、コストコの倉庫店の会員であること、かつオンラインアカウントの登録が必要です。

販売ページには「ONLINE ONLY」の記載があるため、倉庫店では購入できません。

コストコでポケモン同梱版を買いたい人は、オンラインでの再入荷に期待したいですね。

＜参考＞

コストコオンライン「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）