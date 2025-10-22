2026年1月9日より新宿ピカデリーほかで全国順次公開される映画『おくびょう鳥が歌うほうへ』の予告編が公開された。

参考：シアーシャ・ローナン主演×ノラ・フィングシャイト監督 『おくびょう鳥が歌うほうへ』公開へ

本作は、イギリスで2016年に出版されたエイミー・リプトロットによるノンフィクション回想録『THE OUTRUN』を原作に、大都会の夜の喧騒に飲み込まれた生物学者が、故郷で新たな生き方を模索する再生の道程を描いたヒューマンストーリー。施設を転々とする9歳の少女を描いた初監督作品『システム・クラッシャー』で2019年の第69回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したノラ・フィングシャイトが監督を務め、『システム・クラッシャー』でも撮影を担当したユヌス・ロイ・イメール、編集のシュテファン・ベヒンガーと再タッグを組んだ。

主演を務めたのは、『ブルックリン』『レディ・バード』『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』などのシアーシャ・ローナン。主演でありながら、自身初のプロデュース業も兼任し、本作でアイルランド映画テレビアカデミー賞（IFTA）主演女優賞、ロンドン映画批評家協会賞ブリティッシュ／アイリッシュ演技賞ほか、数々の主演女優賞を受賞した。

公開された予告編は、アルコール中毒からくる酒癖の悪さで大事な恋人を失ったロナ（シアーシャ・ローナン）を中心に描かれる。禁酒の苦しみとともに、スコットランド・オークニー諸島の厳しくも雄大で美しい自然のなか、都会生活のアルコールで麻痺していた思考や肉体感覚がよみがえるロナ。新しい自分、本当の自分になるため変化を受け入れていく様子とその心の移ろいが様々な髪色で表現されている。

あわせて、美しい自然とロナを捉えた新場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）