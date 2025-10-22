アピール度満点の「ピンクリボン号」（写真：湘南モノレール）

毎年10月は「ピンクリボン月間」。乳がんの正しい知識を広め、検診受診を促す普及啓発活動が世界各地で展開される。

交通・航空業界では日本航空（JAL）のピンクリボンフライトが知られるが、鉄道業界で積極賛同するのが神奈川県の湘南モノレール。ピンクのリボン（帯）を巻き、特製ヘッドマークを付けた特別塗装車「ピンクリボン号」が2025年10月31日まで運行されている。

湘南モノレールと、神奈川県内で活動するピンクリボンかながわ、そして横浜市内で専門学校や幼稚園を運営する岩崎学園は2023年１月に３者連携協定を締結。具体的な取り組みとして、「ピンクリボン号」の運転を始めた。

湘南モノレールによると、日本の鉄軌道系公共交通で初めて。ヘッドマークは、岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校の学生がデザインした。

2025年の連携策では、専門学校の学生がモノレール大船駅でミニブーススタイルの「スチューデントアクションin大船」を開催。検診受診や早期発見の重要性を訴えた。

おでこと腰の部分にピンクのリボンを巻いた特別塗装車は、「ピンクリボンライトアップ」のヘッドマーク（シール）。ピンクリボンかながわの呼び掛けに呼応して、県内スポットで実施されるピンクのライトアップをアピールする。

大船駅での啓発活動「スチューデントアクションin大船」（写真：湘南モノレール）

記事：上里夏生