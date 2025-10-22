アーチェリーを題材にした韓国のコメディ映画『Amazon Bullseye（英題）』が、『大命中！MEは何しにアマゾンへ？』の邦題で12月26日に公開されることが決定した。

本作は、アーチェリーを題材にしつつも刑事がチキン店を開き繁盛させるという斬新な設定で、韓国で観客動員数1600万人超えの大ヒットを記録したコメディ映画。脚本は『エクストリーム・ジョブ』のペ・セヨン、監督は『ハード・ヒット 発信制限』のキム・チャンジュが務めた。

かつてはアーチェリー韓国代表でメダリストだったものの、いまやリストラ候補1位のジンボン（リュ・スンリョン）。会社から与えられた起死回生のミッションは、アマゾンで弓の名手を発掘しアーチェリー世界大会でメダルを取らせることだった。不時着の末にたどり着いたアマゾンでジンボンが目にしたのは、生まれて初めてのジャングル。そこで神のごとき弓の才能を持つ3戦士シカ、イバ、ワルブと運命的な出会いを果たす。生き残る道を見つけたと思ったジンボンは、現地通訳士のパンシク（チン・ソンギュ）ととともに、弓の名手3人を連れて韓国に向かうが……。

『エクストリーム・ジョブ』で主人公の刑事役を務めたリュ・スンリョンが、本作ではアーチェリー競技から引退した平凡なサラリーマンを演じる。また、再共演となるチン・ソンギュがクセ強の現地通訳士に扮した。

アマゾンの密林で選手を見つけるパートは、実際にブラジルで撮影が敢行されており、ロケハンを含め7カ月を要したという。監督は、「約40人の現地スタッフを起用するも、言葉や文化の違いからコミュニケーションで撮影に不安が生じたが、作品作りを通じて一丸となり、アマゾンの大自然や原住民戦士の活躍をカメラで映すことができた」と語っている。

あわせて公開された日本オリジナルのポスタービジュアルは、「元アーチェリー国家代表の窓際社員に課せられた、起死回生のミッション」というコピーと、スーツを着た主人公・ジンボンが大きく写し出されている。さらに、主人公の周りにはアフロヘア―の現地通訳士や弓矢を構える戦士たちが登場している。

（文＝リアルサウンド編集部）