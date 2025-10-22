今季は135人の外国籍出身選手が開幕ロスター入り…最多はカナダの23人、ホークスは10人在籍

10月21日（現地時間20日）。NBAの全30チームは、2025－26レギュラーシーズンに向けた開幕ロスターを発表した。そこで43もの国から過去最多となる計135人の外国籍出身選手が名を連ねた。

チーム別ではアトランタ・ホークスが10人でトップ。続いて、ゴールデンステイト・ウォリアーズとポートランド・トレイルブレイザーズがそれぞれ7人となっている。

出身国別でみると、カナダが最多の23人。さらにフランスが19人、オーストラリアが13人を記録。日本からはロサンゼルス・レイカーズで先発を務める八村塁が入っている。

NBAでは、過去7シーズンでいずれも外国籍出身選手たちがMVPを獲得しているように、リーグトップレベルの実力者も複数プレーしている。昨シーズンはカナダ出身の“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が初選出。そのほかでは、セルビア出身のニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が3度、ギリシャ出身のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が2度、カメルーン出身のジョエル・エンビード（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ／アメリカとフランスの国籍を取得）が1度選ばれてきた。

今シーズンのNBAも、彼らを筆頭に外国籍出身選手たちの活躍は大いに期待でき、若手の台頭もあり得るだけに、注目していきたいところだ。



The NBA today announced that a record 135 international players from a record-tying 43 countries across six continents are on opening-night rosters for the 2025-26 season.

All 30 teams feature at least one international player.

🇨🇦 - 23 players

🇫🇷 - 19 players

🇦🇺 - 13 players…



