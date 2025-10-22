Ž¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£ÎøÀî½ÕÄ®¤ÎŽ¢ÀÚÊ¢Ž£¤ÏËÜÅö¤Ë»Ë¼Â¤«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤è¤ë½îÌ±Ê¸²½¤Ø¤Î¡ÖÃÆ°µ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØÌ¤´°¤ÎÌ¾ºËÁê¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¡ÙÃø¼Ô¤ÎÂç¾ì°ì±û»á¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤ë¡£
ÎøÀî½ÕÄ®¤ÎÀÚÊ¢¤Ï»Ë¼Â¤«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤ÏÎøÀî½ÕÄ®¡ÊÁÒ¶¶³Ê¡Ë¤¬ÀÚÊ¢¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤Ç¤¹¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎøÀî½ÕÄ®¤Î»à°ø¤ÏÉÂ»à¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤«¤é¼«³²Àâ¤Ï±½¤Î°è¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼«³²Àâ¤ÏÄê¿®¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ë¿åÌî°ÙÄ¹¡Ê1751¡Á1824¡Ë¤¬µ¤·¤¿¡Ø¤è¤·¤Îºý»Ò¡Ù¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÒ¶¶¤Î¼ç·¯¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿¿®µÁ¡Ê1742¡Á1801¡Ë¤¬¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦²«É½»æËÜ¡ÊÂç¿Í¸þ¤±¤Î³¨Æþ¤êÊª¸ì¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËëÉÜ¤Î·ù´÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÁÒ¶¶¤¬¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤³¤ì¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¿·µ¬½ÐÈÇ¤ÏµöÇ§²ÄÀ©¤È¤¹¤ë¡¢¢Î¢¤Å¤±¤Î¤Ê¤¤»þ»ö¾ðÊó¤ò°ìËç²è¤ÇÈÇ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶Ø»ß¡¢£ÈÜàÐ¤ÊÆâÍÆ¤äÀ¤´Ö¤òÀú¤ëÀ¯¼£¼çÄ¥¤Îµ¬À©¡¢¤Í·³Ô¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¹¥¿§ËÜ¤ÎÀäÈÇ¡¢¥¿·´©½ñ¤Î±ü½ñ¤Ëºî¼Ô¤ÈÈÇ¸µ¤Î¼ÂÌ¾µÆþ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡¢¦»ùÆ¸¤ÎÆÉ¤ßÊª¤ËàÐêø¤ÊÆâÍÆ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¶Ø»ß¡¢¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Ï¾ðÊó¤Î½Ð½ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¾Úµò¤â¤Ê¤¤¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÉ÷Ê¹¤¬¡¢´¤ÈÇ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥í¡¢¥°¥í¡¢¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¹¾¸Í¤Î½îÌ±Ê¸²½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½Âå¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÏ¼¯¤²¤¿ÏÃ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÁû¤®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÒôËÜ¡×¡ÖÞ¯ÍîËÜ¡×¡ÖÃÌµÁËÜ¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Å·¹Ä¡¢¾·³¡¢ÂçÌ¾¡¢Éð»Î¡¢¿À¿¦¡¢ÁÎÎ·¤«¤é²Ì¤Æ¤Ï¿ÀÊ©¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸¢°Ò¤¬ÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÃã²½¤µ¤ì¡¢ÎÑÍýÆ»ÆÁ¤äË¡Îáµ¬ÈÏ¤¬Å°ÄìÅª¤ËìÊ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢½îÌ±¤Î´Ö¤Ç¤ª¤³¤ëÃÔ¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤ä¡¢¥ä¥¯¥¶¼Ô¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤¬·Ý½ÑÅª¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤ë¡£
½îÌ±¼Ò²ñ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¸½¾Ý¤Ï¡¢17À¤µª¤ÎÃæ¹ñ¤ä¡¢18À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¸«¤é¤ì¡¢´ûÂ¸¤Î¸¢°Ò¤¬¼ºÄÆ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢½îÌ±¤¬À¯¼£°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÊìÂÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÇËÑ¤Ê´¶À¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¡ÖÌîÊë¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤µ¤ì¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¼Ò²ñ¤òÇÍÅÝ¤·¡¢ÎÉ¼±¤òÓÞ¾Ð¤·¤ÆàÐÃÌ¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÕ½Å¤È»³ÅìµþÅÁ¤¬Ä©¤ó¤À¡ÖÀ¯¼£¥·¥ç¡¼¡×¤Î·ëËö
¤³¤Î¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿Äê¿®¤Ï¡¡Á¦¤òÄÌÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÃø¼Ô¤È½ÐÈÇ¼Ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆÆ¿Ì¾µ»ö¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥½¡¼¥¹¤ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÌÀµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄÕ²°¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Ê¤·¤Ç»³ÅìµþÅÁ¡Ê1761¡Á1816¡Ë¤ËÞ¯ÍîËÜ¡ÊÍ·³Ô¤ÎÎø°¦Êª¡Ë¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡£¤«¤¯¤·¤ÆÈà¤é¤Ï½èÈ³¤ò¼õ¤±¡¢¼êº¿¸Þ½½Æü¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤È»ñ»º¤ÎÈ¾Ê¬Ë×¼ý¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏËÖ¶½¤¹¤ë½îÌ±Ê¸²½¤¬À¯¼£°Õ¼±¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¹¥Îã¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëË¡Îá°ãÈ¿¤È¤·¤Æ½Í¡¹¤È½èÈ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÕ²°¤Î´üÂÔ¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¸¢ÎÏvs.½ÐÈÇ¶È¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ¯¼£¥·¥ç¡¼¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Äê¿®¤Ï½îÌ±Ê¸²½¤òÃÆ°µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¸¢°Ò¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Äê¿®¤¬¡ØÂçÌ¾¤«¤¿¤®¡Ù¤ÎÂ¾¡¢²¿ºý¤«¤ÎµººîËÜ¡ÊÄÌÂ¯¾®Àâ¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂçÌ¾¤«¤¿¤®¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿ÂçÌ¾¤¬»Í³Ñ»ÍÌÌ¤ÇÆ»ÆÁ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë¸ÅÊ¸¼³Ø¡Ê¼ô¶µ¤Î°ìÇÉ¡Ë¤Ë·¹ÅÝ¤·¤ÆÀ¯ºöµÄÏÀ¤ËË×Æ¬¤·¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó²È¿Ã¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¿¡×¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÏÀ»Ý¤Ï¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤Ï¿Í¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÈ¯Ïª¤µ¤ì¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤äÀ¿¼Â¤µ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¼ë»Ò³Ø¤òÈãÈ½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÏÀÍýÅ¸³«¤Ï¼ë»Ò³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ë»Ò³Ø¤Î¸¶Íý¼çµÁÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆÍ¤Êø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äê¿®¤Ï¡Ö¹¾¸Í¿ï°ì¤ÎÊ¸²½¿Í¡×¤À¤Ã¤¿
¤Þ¤¿¡¢Äê¿®¤ÏÏ·ÃæºßÇ¤Ãæ¤«¤é¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î·Ý½ÑÉÊ¤äÈþ½ÑÉÊ¤ÎÌÏ¼Ì¤ò¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾âÌÃ¡¦ÈêÌÃ¡¦Ê¼´ï¡¦³Ú´ï¡¦Æ¼´ï¡¦Ë¡Ä¡¡¦¸Å²è¡¦°õ¾Ï¡¦Ù¨³Û¡¦Ê¸Ë¼¤Î½½¼ï¡¢1859ÅÀ¤ò85ºý¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¡Ø½¸¸Å½½¼ï¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äê¿®¤ÏËÜ½ñ¤ÎºîÀ®ÌÜÅª¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ðÊó¤ò³¨¤ÇÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊª¤ÎÆÁ¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊª¤ÎÆÁ¡×¤È¤Ï¡¢´Õ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÅÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÅÁ¾µ¡¢½¡¶µ¤Ê¤É¡¢ÃÏÁØ¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Àè¿Í¤¬°ïÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿¶ìÏ«¤ä¹©É×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤è¤ê¿Í´ÖÅª¤Ê¿¼¤ß¤òÁý¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Äê¿®¤Ï³¨²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤¬¿¼¤¯¡¢¡ÖÈ¼ÂçÇ¼¸À³¨´¬¡×¤ä¡Ö¸»ÍêÄ«Áü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¸Å²è¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¸Å²èÎàæÜ¡Ù¤âÊÔ»¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤ÏµÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤Î°ìÆü¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖµÈ¸¶½½Æó»þ³¨»ì¡×¡¢¹¾¸Í¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ö¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÅìÅÔÈËÀ¹¿Þ´¬¡×¡¢¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤ä½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¶áÀ¤¿¦¿Í¿Ô³¨»ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¡ÖÊª¤ÎÆÁ¡×¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢»ü¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¶áÀ¤¿¦¿Í¿Ô³¨»ì¡×¤Ï³¨¤ò··Á螵ºØ¡Ê1764¡Á1824¡Ë¡¢»ì¤ò»ÍÊýÀÖÎÉ¡Ê1749¡Á1823¡Ë¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡Ê1735¡Á1813¡Ë¡¢»³ÅìµþÅÁ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤ò½ä¤Ã¤ÆÄê¿®¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê¿®¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ñ°Û¤Ë±Ç¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¤ò²¿¤è¤ê½Å¤ó¤¸¤¿Äê¿®¤Ï¡¢¸ä³Ú¤¬¹ñÌ±À¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊË¤«¤µ¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½½Ê¬¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¾¦ÉÊ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ðÀëÅÁ¤ËÀú¤é¤ì¤Æ´±Ç½¤ò»É·ã¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤±¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÈà¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¤¿¤Á¤Ë¾åµºîÉÊ·²¤òºîÀ®¤µ¤»¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊª¤ÎÆÁ¡×¤òÉ½¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤·¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Íµ¤ºî²È¤¿¤Á¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÄê¿®¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄê¿®¤È½îÌ±Ê¸²½¤ÏÍ»¹ç¤·¡¢·ø¼Â¤Ê·ÐºÑÀ¸³è¤È¸·¤·¤¤ÈãÉ¾´ã¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¡Ö²½À¯Ê¸²½¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¶ÐÊÙ¤ÈÃùÃß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ò±Ä¤ß¡¢ºÙ¤«¤¤»Å»ö¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÃåÊª¤äÄ´ÅÙÉÊ¤òÍÑ¤¤¡¢¤¿¤Þ¤ÎÎ¹¹Ô¤Çµ¤À²¤é¤·¤È¸«Ê¹¤ò¹¤á¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÆ°µ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶µ°é¼Ô¡×
Äê¿®¤¬¡Ö·ðÌóÎá¡×¤È¡Ö°ÏÊÆ¡×¡Ö¼·Ê¬ÀÑ¶â¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤òÊÝ¸î°éÀ®¤·¤ÆÃæ´ÖÁØ¤òÊ¬¸ü¤¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢½îÌ±¤Î¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ÊÁ°½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤È¤¤¤¦¡Ö·Á¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡¢½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤ÈÊ¸²½»ö¶È¤ÏÀ¸³è¤ä»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤¿µ»½Ñ¤È¿³Èþ´ã¤òÍÜ¤¤¡¢¹ñÌ±¤ÎÀº¿ÀÅª¼«Î§¤È¤¤¤¦¡Ö¿´¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êÄê¿®¤Ï¡¢½îÌ±Ê¸²½¤ÎÈ¯Ã£¤È¶¦¤Ë½îÌ±¤ÎÀ¯¼£°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¼«Î§¤·¤¿¹ñÌ±¤ò°é¤Æ¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢½îÌ±Ê¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÎËµ¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤ÎÀßÎ©¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹ñÎ©Âç³Ø¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ³Ø´õË¾¼Ô¤ÏËë¿Ã¤ÎÂ¾¡¢¸å¤Ë¤ÏÏ²¿Í¤ä½îÌ±¤Ë¤â³«Êü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼ë»Ò³Ø¤Î¤ß¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶áÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö³ØÌäÅýÀ©¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Î¸«Åö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶áÀ¤¤Î³ØÌä¤ÏÁ´¤Æ¼ë»Ò³Ø¤Î³ØÌäÂÎ·Ï¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ë»Ò³Ø¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ë±è¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ÅÅµ¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¹ñ³Ø¤Ç¤¹¤é¡¢¸ÅÊ¸¼³Ø¤Î³ØÌäÊýË¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÅÊ¸¼³Ø¤â¤Þ¤¿¼ë»Ò³Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼õÍÆ¤¹¤ë¤Ë¤»¤èÈãÈ½¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ë»Ò³Ø¤Î¹ÈÆ¤«¤ÄÀºåÌ¤Ê³ØÌäÂÎ·Ï¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸«Åö°ã¤¤¤Î»×¤¤¤Ä¤¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¼ë»Ò³Ø¤ÏÉ¬½¤¤Î´ðÁÃ³ØÌä¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÇÉ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢¶ÌÀÐº®ÞÂ¤Î³Ø¼Ô¤¬¤Æ¤ó¤Ç¤ó¤Ð¤é¤Ð¤é¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´ðÁÃ¸¦µæ¡¢´ðÁÃ¶µ°é¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤¿¤Î¤¬¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë³ÆÈÍ¹»¡¢»ä½Î¤Ç¤Ï²¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Äê¿®¤Î¼£¤á¤ëÇò²ÏÈÍ¹»¤Ç¤¹¤éÁ´³ØÇÉ¤Î³Ø½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤é¤æ¤ë»ñÎÁ¤ò½¯½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÂå¤«¤é¶áÀ¤¤Þ¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ò¹»¹ç¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¤é¼º¤ï¤ì¤¿´ÁÀÒ¤òÉü¹ï¤·¤¿Â¾¡¢Äê¿®¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤êÀ¾ÍÎ¤ÎÊ¸¸¥½¯½¸¤È³ØÌä²òÀÏ¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÍ¹»260Ž¤»û»Ò²°1Ëü6000¡×¶µ°éÇúÈ¯¤Î¾×·â
¤³¤Î·ë²Ì¡¢Äê¿®¤ÎÌÁÍ§¤Ë¤·¤Æ¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÎÓ½ÒºØ¡Ê1768¡Á1841¡Ë¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¡Ö¶µ°éÇúÈ¯¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÈÍ¹»260¡¢»ä½Î1500¡¢»û»Ò²°¡Ê¼ê½¬½ê¡Ë1Ëü6000¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
½îÌ±¤Î¼±»úÎ¨¾å¾º¤È³ØÎÏ¸þ¾å¤Ï¼ñÌ£¤ÎÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î½îÌ±¤Ï¡Ö³ØÌä¤ÏºÇ¹â¤ÎÆ»³Ú¡×¤È¸À¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢ËÜµïÀëÄ¹¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¡¢¤½¤ÎÃøºî¤Ç°ìÌÙ¤±¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤¢¤í¤¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÕ²°¤â¤Þ¤¿¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÊØ¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î¼çÎ®¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
³Æ³ØÇÉ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸¦µæ¿å½à¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢Äê¿®¤òÂº¿ò¤·¤¿ÆóµÜÂºÆÁ¡Ê1787¡Á1856¡Ë¤¬ÇÀÂ¼¶µ°é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Äê¿®¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÁ´¤Æ¤¬¼«Î§¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¼¤«¤éÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯Ê¸²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ëºÂ¤Ç¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»×ÁÛ¤äÊ¸²½¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÂç¾ì °ì±û ¡§ Ãæ¹ñ»×ÁÛ¡¦ÆüËÜ»×ÁÛ¸¦µæ¼Ô¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë