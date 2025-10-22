昨夜（21日）高市新内閣が発足し、エリアからは参議院岡山選挙区選出の小野田紀美氏が初入閣しました。

【写真を見る】高市新内閣に初入閣した参議院岡山選挙区選出の小野田紀美氏 経済安全保障担当大臣に就任 外国人政策も

きのう（21日）、第104代内閣総理大臣に高市早苗氏が選ばれました。新内閣で経済安全保障担当大臣に就任したのは、小野田紀美氏です。

小野田氏は瀬戸内市出身、参議院岡山選挙区選出の42歳で、法務大臣政務官や防衛大臣政務官などを歴任。

新内閣では、高市総理肝いりの外国人政策も担います。岡山選出の各党の議員からも期待の声が上がりました。

（山下貴司衆議院議員）

「（小野田氏は）知見もあります。思い切り経済安全保障、最重要課題についてしっかりやっていただけるというのは、本当に期待したい」

（谷合正明参議院議員）

「適材適所で大臣は任命されるべきだと思います。岡山県から小野田さんが閣僚にということであれば、しっかりその職責を果たしていただきたい」

高市内閣はきょう（22日）本格的に始動し、経済対策を最優先に国の諸課題に取り組んでいく方針です。