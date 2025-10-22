午後は晴れ間の出るところも 空気はヒンヤリ服装に注意を【これからの天気(22日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆22日(水)これからの天気
だんだんと雲が薄くなってきて、午後は晴れ間のでるところが多いでしょう。
ただ、阿賀町や湯沢町はスッキリとしない天気が続きそうです。
降水確率は、各地とも20%以下となっています。
◆22日(水)の予想最高気温
最高気温は、14～17℃の予想です。
昨日と同じくらいで、この時期としては低い状態が続くでしょう。
日差しのもとでも、空気がヒンヤリと感じられそうです。
