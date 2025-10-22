これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆22日(水)これからの天気

だんだんと雲が薄くなってきて、午後は晴れ間のでるところが多いでしょう。

ただ、阿賀町や湯沢町はスッキリとしない天気が続きそうです。

降水確率は、各地とも20%以下となっています。



◆22日(水)の予想最高気温

最高気温は、14～17℃の予想です。

昨日と同じくらいで、この時期としては低い状態が続くでしょう。

日差しのもとでも、空気がヒンヤリと感じられそうです。