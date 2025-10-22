【宅配便あるある】子どもへのサプライズプレゼントが届いた！焦る親・興味津々の子ども…“空気を読んだ”配達員は!?【作者に聞く】
クリスマスや誕生日プレゼントをネットで注文する人も多いだろう。荷物が届いたとき、子供が出てきて「これ何？」と聞かれたら？バレないように受け取りたい親と勘が鋭い子供――。ここで機転を効かせなければいけない宅配員の姿を描いた漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「サプライズ」を紹介しよう！
元宅配便ドライバーであるゆきたこーすけさんが描く本作「サプライズ」。描かれているエピソードについて「このサプライズのプレゼントのように、“ご家族に内緒のお荷物”というのはときどきあることです。ご家族のいない時間を指定されていたり、家に配達に来られるとまずいので、営業所引き取りになっていたり…」と自身の経験がもとになっていると語る。
作中では親が子供に内緒で買ったサプライズプレゼントについて、子供に悟られないように機転を利かせる配達員の姿が描かれている。ゆきたさんは「とくにクリスマス前にはそういったことが多いので、僕らもある程度、気を遣ったりもしますね」と、当時を振り返る。実はゆきたさん、新人のころに一度うっかり「おもちゃ」だと子供に伝え、母親にガッカリされてしまうという経験をしているのだそう。本作には「以来、子供さんにはおもちゃとかお菓子だとか、余計なことは言わないようにしてきました」と話すゆきたさんの思いが込められているのかもしれない。
ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」では、配達業にまつわるさまざまな“あるある”話、困ったトラブルや思わずほっこりするエピソードまで、数多くのエピソードを取りそろえている。気になる人は要チェック！
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
