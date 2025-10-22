「PENTAX タンクローR 8X21 UCF R」が首位！ 2025年9月の双眼鏡 人気ランキングTOP10 2025/10/22
「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
2位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
3位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
4位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
5位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
6位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
7位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 レッド
コールマン M8X21 レッド（ビクセン）
9位 PROSTAFF P7 8x30
PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
10位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
2位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
3位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
5位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
6位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
7位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 レッド
コールマン M8X21 レッド（ビクセン）
9位 PROSTAFF P7 8x30
PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
10位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。