PENTAX タンクローR 8X21 UCF R

　「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R

タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

2位　コールマン M8X21 ブラック

コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

3位　スポーツスターEX 10x25D CF

スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

4位　コールマン M10X21 シルバー

コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

5位　Do・Nature 7X18

STV-B07B（ケンコー・トキナー）

6位　アトレックII HR8X32WP

アトレックII HR8X32WP（ビクセン）

7位　スポーツスターEX 8x25D CF

スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

8位　コールマン M8X21 レッド

コールマン M8X21 レッド（ビクセン）

9位　PROSTAFF P7 8x30

PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）

10位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック

Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。