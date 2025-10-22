「日本人FWへの期待と興奮は失望に変わり始めている」スコットランドで85発の30歳日本代表、英２部でまさかの開幕10戦ゴールなしに現地メディアは困惑「観客の信頼が失われつつある」
今夏にリーグ・アンのレンヌからイングランド２部のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、開幕10試合を終えて、リーグ戦ではまさかの無得点。リーグカップの１ゴールに留まっている。
今冬まで所属していたスコットランドの名門セルティックでは、３年半で85ゴールを挙げていただけに、現地メディアは困惑しているようだ。
地元メディア『Birmingham Live』は、直近のハル戦でも途中出場で決定機を逃した30歳のストライカーについて、「日本人ストライカーへの期待と興奮は、失望に変わり始めている。キョウゴはセルティックで絶頂期を迎えていたのかもしれない」と指摘している。
記事は「カラバオカップ１回戦のシェフィールド・ユナイテッド戦でキョウゴが決めたタップインゴールが、この30歳の選手が過去22試合の出場で決めた唯一のゴール」だとし、こう見解を示している。
「問題は、フィニッシュのミスやビッグチャンス逸（チャンピオンシップでは現在リーグトップの６回）のたびに、キョウゴに十分な余裕を与えてきたセント・アンドリュースの観客の信頼が失われつつあることだ。キョウゴを先発させるべきという声はすぐに静まるだろう。なぜなら、単純に言ってしまえば、ストライカーはゴール数で評価されるのであって、どれだけ走ったか、どれだけチャンスを作ったかで評価されるのではないからだ」
同メディアは「キョウゴがすぐに得点力を取り戻さない限り、このストライカーを応援してきた人たちは、ブルーズの夏の最大の支出を他のところに投資できたのではないかと考え始めるだろう」と続けた。
「キョウゴに、前所属クラブのレンヌでの実績ではなく、セルティックでの活躍を理由に３年契約を結ぶのは、常にリスクを伴うものだった。しかし、今のところその賭けは成功していない」
１点さえ取れれば“ケチャドバ”となるかもしれないだけに、日本代表FWのリーグ戦初ゴールが待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
