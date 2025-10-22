Snow Manの佐久間大介が、10月28日発売の雑誌『Pen』12月号＜増刊号＞の表紙に登場。公式SNSでは、パリを舞台に撮影された特別なビジュアルが公開された。

■エッフェル塔を背景に静かに視線を向ける佐久間大介

表紙に登場した佐久間は、ピンクのヘアをやわらかな光に透かしながら、エッフェル塔を背景に静かに視線を向けている。黒を基調としたジャケットは、よく見ると光沢のあるペイズリー調の柄が施され、上品さの中に遊び心が感じられるデザイン。ジャケットの袖を上げて見えた手首にはクラシックな腕時計が存在感を放ち、“大人の佐久間大介”を印象づけるスタイリングだ。

今回の撮影は、佐久間にとって“初めてのパリ”。誌面では「聖地巡礼、初めてのパリへ」と題し、現地を巡る様子を全14ページにわたって紹介している。さらに、表紙のタイトルロゴやテキストには、佐久間のメンバーカラーであるピンクが使用されており、髪色とリンクしたトーンがビジュアル全体をやさしく包み込んでいる。

ファンからは「ビジュ良すぎ」「大人っぽくて新鮮」「オトナの色気漂ってる」「麗しくてかっこいい」「最高オブ最高」「パリの街並みにピンクが映える」「美しくて見惚れる」「ワクワクしてるさっくんの笑顔が目に浮かぶ」「文字の色もピンクで感動」といった反響が寄せられている。

■佐久間大介「撮影で初めてのパリに行ってきました！」

佐久間は自身のX（旧Twitter）で、「撮影で初めてのパリに行ってきました！」と報告。「ぜひ見てください！ 増刊号が佐久間が表紙になってます(^^)」とアピールした。

■佐久間大介の“時計”を取り入れたコーデ

Snow Man

