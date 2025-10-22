日経225先物：22日正午＝170円安、4万9120円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の4万9120円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万9077.56円に対しては42.44円高。出来高は3万3067枚となっている。
TOPIX先物期近は3260ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.15ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49120 -170 33067
日経225mini 49120 -170 400353
TOPIX先物 3260 +9.5 31407
JPX日経400先物 29400 +85 2191
グロース指数先物 734 +15 2313
東証REIT指数先物 1951 +9 167
株探ニュース
