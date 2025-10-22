　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の4万9120円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万9077.56円に対しては42.44円高。出来高は3万3067枚となっている。

　TOPIX先物期近は3260ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.15ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49120　　　　　-170　　　 33067
日経225mini 　　　　　　 49120　　　　　-170　　　400353
TOPIX先物 　　　　　　　　3260　　　　　+9.5　　　 31407
JPX日経400先物　　　　　 29400　　　　　 +85　　　　2191
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　 +15　　　　2313
東証REIT指数先物　　　　　1951　　　　　　+9　　　　 167

株探ニュース