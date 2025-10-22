その髪型、老け見えかも → 即解決！【40・50代】長さそのままでOK♡「レイヤーヘア」

髪を短くカットしなくても、レイヤーを入れるだけで印象チェンジ！ 動きや抜け感が加わることで、重たく見えがちなミディアムヘアも軽やかに。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き出す今っぽレイヤーヘアをご紹介します。

地毛風ブラウンのナチュラルレイヤー

地毛風のブラウンヘアが、艶感を引き立てるストレートベースのレイヤーミディ。肩ラインで自然に外ハネさせ表面の毛束を軽くワンカールすることで、柔らかな動きがプラスされます。重くなりすぎることなく、シンプルな中にも女性らしい華やかさが感じられるスタイルに。

オリーブグレージュの柔らかミディアムレイヤー

細めの白髪ぼかしハイライトを入れた上から、オリーブグレージュを重ねたミディアムレイヤー。スタイリングは全体をざっと乾かしオイルを馴染ませれば、まとまりのよさはもちろん、こなれ感も演出できます。ナチュラルな艶と軽さを感じる、秋らしいデザインです。

くすみベージュの軽やかハイレイヤー

くすみベージュが柔らかく映えるレイヤーミディ。高めの位置からレイヤーを入れることで、動きとボリュームがバランスよく生まれます。毛束を取りながらワンカールさせるだけで、立体感が出るのもポイント。軽さと艶のコントラストが美しい、大人のためのハイレイヤースタイルです。

くすみブラウンのエアリーレイヤー

くすみブラウンの透明感が印象的なレイヤーミディ。しっかりと段は入れつつ、トップを長めに残して毛先を内に、ベースは外ハネで自然な動きをつけています。トップとベースの重なりに空気がふわりと入り、まとまりの中に軽さが宿る仕上がりに。程よい抜け感が大人の髪を柔らかく見せます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@hanae.yamaguchi様、@ema_nishibu様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里