『僕のヒーローアカデミア』×モンテール、初コラボ デク、爆豪などの限定パッケージで販売
モンテールは、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションした「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」などの限定パッケージを、11月1日から30日までの期間限定で、北海道を除く全国のスーパーマーケットにて販売することを21日、発表した。
【画像】「俺はここで一番になってやる!!!」な爆豪のかっちゃん
モンテールでは、「おやつの時間のワクワク」を感じられる季節限定のパッケージやコラボパッケージなどを定期的に展開。今回は『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で2014年から2024年まで連載され、コミックシリーズ世界累計発行部数1億部を突破した、堀越耕平氏による大人気コミックを原作としたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』通称“ヒロアカ”とのコラボレーションとなる。
『ヒロアカ』は、ヒーローを育成する雄英高校で仲間達との成長や活躍、そして登場するキャラクターが魅力的に描かれ、子どもだけでなく、大人にも人気。ヒロアカファンはもちろん、子どもや家族のおやつの時間がよりワクワクするようにと、今回のコラボ企画に至った。
パッケージには、主人公の緑谷出久のほか、作中のキャラクターを全9種デザイン。「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」には緑谷出久／爆豪勝己／死柄木弔デザインの計3種、「牛乳と卵のシュークリーム」には麗日お茶子／アーマード・オールマイト／トガヒミコ デザインの計3種、「牛乳と卵のエクレア」には轟焦凍／常闇踏陰／荼毘デザインの計3種となる。ヒロアカの世界観をより楽しめるよう、作中に登場する、胸が熱くなるようなセリフがあしらわれ、それぞれのキャラクターのストーリーが垣間見えるようなパッケージになった。
さらに、このコラボを記念し、ヒロアカデザインのオリジナルQUOカードが当たるSNSキャンペーンも実施される。28日〜11月4日にXでシュークリーム先輩【モンテール公式】をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で19人に「僕のヒーローアカデミア」オリジナルデザインQUOカード 500円分と「僕のヒーローアカデミア」コラボパッケージのスイーツ全種（9種）のセットがプレゼントされる。
11月1日〜30日には、「僕のヒーローアカデミア」パッケージのモンテール商品を購入し、Xでシュークリーム先輩【モンテール公式】をフォロー、あるいはInstagramでモンテール【公式】をフォローの上、パッケージ写真を撮影し、指定のハッシュタグ（#モンテールのヒロアカスイーツ）とともにX、あるいはInstagramに投稿すると、抽選で100人に「僕のヒーローアカデミア」コラボ オリジナルデザインQUOカード1000円分がプレゼントされる。
