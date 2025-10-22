鈴木愛理、三つ編みメガネ×特大ハートTシャツの“推し活”スタイル披露「ヲタクスタイルなのに推される側の可愛さ」
歌手・俳優の鈴木愛理（31）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。テレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）に出演中の鈴木は、作中のものとみられる“推し活”ファッションを披露した。
【写真】ハートがいっぱい！“推し活”ファッションを披露した鈴木愛理
鈴木は、15日放送の同作第2話の告知とともに、三つ編みに大きな丸メガネと、大きなハートの中に「旬推し」と文字の入ったTシャツを身に着けたショットをアップ。写真の4枚目と5枚目は、“うちわ”を手にして大きく目を見開いたカットになっている。
この投稿にファンからは「ほんまーーーーーーーーー可愛すぎるやろがい!!生きる希望!!」「ヲタクスタイルなのに推される側の可愛いさなのなんでなのー！笑」「推し活あいりちゃん可愛い」「愛理ちゃん丸いメガネ似合います」などの声が寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（FANTASTICS・八木勇征）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
